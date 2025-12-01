Късметче според зодията за тази седмица, 1 – 7 декември 2025

Овен

Търсете това, от което се нуждаете и късметът ще ви се усмихне. В живота ви ще се появят някои интересни нови връзки, които ще бъдат полезни за това, което искате да постигнете. Независимо дали е лично или професионално, вие сте в положителна нова посока, но трябва да сте отворени за получаване на ползите от новите връзки в живота си.

Телец

Опитай се да намериш спокойствие. Навлизаш в силен период в романтичния и личния си живот, но трябва да се вслушаш във вътрешното си аз. Този период ви подтиква да разберете себе си на по-дълбоко ниво и да откриете по-добър подход към личния си живот. Бъдете отворени за изграждане на по-дълбока връзка с хората в живота си и използвайте всякакви финансови дарения, за да промените света около вас.

Близнаци

Заслужаваш спокойствие. Като въздушен знак, няма ограничение за работата или енергията, които си готов да инвестираш в мечтите си. И все пак, това може да доведе до прегаряне или чувство на загуба, когато определени ситуации не се проявяват толкова бързо, колкото би ти се искало.

Рак

Вярвай в себе си. Разшири това, което си смятал за възможно, и поеми по-големи рискове в живота си. Сега, ще започнеш да получаваш всичко, което се опитваш да постигнеш. Всички ваши усилия са се отплатили, независимо колко бавно е изглеждало понякога. Тази енергия ви дава увереност да вярвате в себе си и да пожънете плодовете на добре изживян живот.

Лъв

Следвай радостта. Трябва да започнеш да даваш приоритет на това какво означава да живееш живот, в който нямаш търпение да се събудиш. Край на задоволяването с по-малко или на мисълта, че ако просто продължиш, в крайна сметка ще бъдеш щастлив. Не можеш да създадеш живот, изпълнен с радост, ако постоянно си повтаряш, че не го заслужаваш.

Дева

Обърнете внимание на знаците. Не става въпрос за край, а за това най-накрая да почувствате, че сте проявили това, към което сте работили. Периодът ви помагат да разширите перспективата си и да подходите към успеха по нови и вълнуващи начини. Прегърнете смелостта, експанзивността и готовността да поемете риск за себе си и за това, което знаете, че сте предопределени да правите с живота си.

Везни

Бъдете готови да направите и нещо повече. Ще се замислите върху възможностите, които сте използвали, както и върху начина, по който сте подхождали към финансите и сте се защитавали. Целта не е била да забави благословиите или да причини смут, а да се увери, че избраният от вас път е предназначен за вас.

Скорпион

Прегърнете красотата на промяната. Въпреки че енергията ще донесе неочакван финансов подарък, трябва да обърнете внимание и на това, което сте наследили от поколения преди вас, освен парите. Осъзнайте, че сте човекът, който сте, както заради красивите моменти, през които сте преминали, така и заради трудните.

Стрелец

Стрелец, обградете се с удовлетворение. Тази година ретроградният Юпитер в Рак ви е помогнал да се научите да приоритизирате чувствата и емоционалното си удовлетворение. Вместо да обръщате внимание само на резултатите от изборите си, сте започнали да култивирате нов начин на подхождане към живота.

Козирог

Прегърнете божествените си идеи. Макар че сте склонни да постигате успех лесно, вие също така сте склонни да се придържате към това, което работи. Създавате план и го следвате, често генерирайки богатство чрез традиционни средства, като например работата си или финансовата си отговорност.

Водолей

Водолей, позволете си да се отдръпнете от забързания живот. Напоследък сте доста заети и макар всичко да е било позитивно, не сте си дали шанс да забавите темпото и просто да бъдете. Оставете настрана списъците си със задачи и научете какво е да живеете живота, който винаги сте искали.

Риби

Това е успехът, който заслужавате. Седмицата носи нови и неочаквани възможности за кариера. Тази енергия е свързана с новата глава, която сте работили да установите, така че не отказвайте никакви предложения, особено ако те включват пътуване или преместване.