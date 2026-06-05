И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова подписа искането за екстрадиция на Стоян Мавродиев

Предприели сме конкретните постъпки, за да може Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран. Но окончателното решение е на компетентните власти в Сърбия. От наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим. Това каза заместник градският прокурор на София Десислава Петрова по повод задържането на бившия шеф на Българската банка за развитие.

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Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане за екстрадиция на Стоян Мавродиев. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу него, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му. Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерство на правосъдието, а предаването на Мавродиев ще се осъществи със съдействието на Интерпол.

Според Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, властите в София трябва да изпратят писмено в Белград няколко основни документа. На първо място - молба и данни, които да установят самоличността и гражданството на лицето, за което се иска екстрадицията. През Министерството на правосъдието се подава и информация за престъплението, в което е обвинен, правната му квалификация, евентуалните нанесени щети от него, както и сроковете за давност. Ако страната, от която се иска екстрадирането, пожелае допълнителни документи, те също се изпращат през министерството.

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По информация от източници на NOVA Стоян Мавродиев е пътувал с турските авиолинии от Дубай през Истанбул и е кацнал в Белград. Там е задържан на 3 юни в 19:30 часа. След като съдът в Белград се произнесе на две инстанции, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на западната ни съседка.

Припомняме, че Мавродиев беше задържан за срок от 18 дни. Той беше обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на две години. У нас бившият шеф на ББР е разследван по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 млн. лева от финансовата институция. По това дело беше арестуван, а по-късно - осавободен, и бизнесменът Румен Гайтански. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на "ТЕЦ - Варна", свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.

А в днешния ден в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че нужните документи могат да бъдат събрани и изготвени до следващия вторник. Тогава през Министерството на правосъдието като официален канал за комуникация със страна, която не е член на Европейския съюз, те ще бъдат изпратени в Белград. "Да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев. И аз лично съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев, сигурен съм, че има много какво да каже. Убеден съм, че може да ни насочи в действията по разследването по много случаи. Надявам се, очаквам да го направи", каза той.

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Дали Мавродиев ще бъде върнат у нас зависи от две съдебни инстанции - Висшия съд и Апелативния съд в Белград. Каквото и решение обаче да вземат те, окончателното становище дава министърът на правосъдието на Сърбия. А то невинаги съвпада с това на магистратите.

Премиерът Румен Радев също е провел неофициални разговори с властите в Белград. "Снощи имах разговор с президента на Сърбия - Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция", каза той днес.

Ако бъде върнат у нас, бившият банкер ще бъде задържан за 72 часа, след което българският съд ще реши дали да го остави за постоянно в ареста, или ще го пусне с по-лека мярка за неотклонение. От държавното обвинение уверяват, че по разследването за отпуснатите необезпечени 150 млн. лв. кредити от Българската банка за развитие на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, се работи активно. Самият Румен Гайтански от октомври 2024 година е на свобода срещу 250 хил. лв. гаранция.

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