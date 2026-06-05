Никола Цолов: На 13 стотни от абсолютното господство преди Гран при на Монако

Родната надежда на моторните спортове Никола Цолов оглави челното място в своята група при квалификиацията за Гран при на Монако. Той завърши с чудесното време от 1:21.053. Въпреки това, Цолов ще стартира втори на старта на основното състезание в неделя. По-бърз от българина с едва 13 стотни бе бразилецът Рафаел Камара, който завърши за 1:20.923.

Цолов завърши първи групата си, но ще стартира втори на основното състезание в Монако

Българският "лъв" показа характер в днешния ден, оглавявайки своята група Б. Цолов изпревари Мартиниус Стершон с 0.221, а в топ три място намери и Куш Майни. Сесията на индиеца обаче започна с инцидент с пилота Лорънс ван Хьопен, който предстои да бъде разследван. Възможно е това да коства на Майни предната позиция на старта на спринта и на основното състезание в Монако.

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В група А бразилецът Рафаел Камара бе най-бърз. За него състезанието също не започна гладко. Той се удари в стената на последния завой в края на първата си обиколка, но екипа му реагира светкавично при прибирането на болида в бокса. Това позволи на Камара да напарви две поредни изключтелни обиколки.

Челната тройка в групата се допълни от Алекс Дън и Габриел Мини, който бе най-бърз във вчерашната обиколка. Ноел Леон - съотборника на Никола Цолов в Леон остана на крачка от топ три, като зае четвъртото място.

Спринтово състезание в Монако ще се проведе утре (06.06.) и ще бъде с продължителност от 30 обиколки. Предвидено е да започне в 15:15 часа българско време. Във Формула 2 има правило, според което първите 10 пилота в квалификацията стартират в обратен ред на спринтово състезание. Това нарежда Цолов на девето място.

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