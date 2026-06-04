Какво още не знаем за водата? Говори българският учен създател на аквафотомиката проф. Румяна Ценкова (ВИДЕО)

Международно признатият учен и създател на науката аквафотомика проф. Румяна Ценкова, събира гости и учени от България и Япония около една от най-големите загадки на природата - водата.

Българо-японският симпозиум, който ще се проведе тази неделя (06.06.2026) в Гранд Хотел "Millennium", ще бъде посветен на приложенията на науката аквафотомика в областта на здравето и красотата.

Ще видим всичко, което сме направили до този момент в Япония. Нашата дейност е българо-японска. Миналата година направихме ден на аквафотомиката в Осака и исках много да направим такова нещо и в България, разказа Ценкова в предаването "Студио Actualno".

Проф. Румяна Ценкова е родена в гр. Русе. Завършила е Русенски университет „Ангел Кънчев“. Насочва се към селското стопанство, като дипломната й работа е да създаде сензор за производство на кисело мляко. Получава предложение от московския проф. Николай Иванович Кипилин да включи в експериментите си близката инфрачервена спектороскопия и заминава за Москва.

След завръщането си тя доказва, че спектърът на млякото от здрави крави се различава от спектъра на болните. Така става първият учен в света, използвал близката инфрачервена светлина в тази насока.

През 1990 г. печели стипендия „Монбушо“ на японското образователно министерство и заминава за Япония. През 2004 г. става доктор на селскостопанските науки в Университета на Хокайдо, Япония. От 1996 г. до сега работи в Университета в Кобе и става единствената жена професор в инженерния факултет на университета, в който преподава и до днес биоизмервания.

Тя създава аквафотомиката като наука, която изучава молекулярната структура на водата в живи и неживи системи. Водата е проста молекула с дипол – положително заредена от едната страна и отрицателно от другата, като малък магнит. Водните молекули взаимодействат помежду си както и с други молекули с електрически заряд, създавайки различни конформации. Аквафотомиката използва близката-инфрачервена светлина, за да 'види' тези динамични структурни промени.

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