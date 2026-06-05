Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Путин обяви, че в Русия се живеело вече като в еврозоната (ВИДЕО)

05 юни 2026, 21:51 часа 1008 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин обяви, че в Русия се живеело вече като в еврозоната (ВИДЕО)

"През април тази година (руският) БВП се е увеличил с 1,3%. За януари-април тази година той нарасна с още 0,2%. В тази връзка бих искал да кажа: със сигурност чуваме критики от всички страни, отправени към нас, че всичко тук се е сринало. Е, да, но ние сме паднали до същото ниво, на което страните от еврозоната живеят през последните няколко години". Това заяви руският диктатор Владимир Путин по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

Още: Стъпил върху клатеща се икономика, Путин се присмя на европейската (ВИДЕО)

Путин визира икономическия растеж, само че говори единствено в проценти. А когато говорим в реални числа, нещата са плачевни за него и водената от него страна. Защото оборотът на икономиката на еврозоната е около 15 трилиона долара, докато този на руската икономика пряко сили е около 2,2 трилиона долара. 0,2% от икономиката на еврозоната значи 30 000 000 долара. 0,2% от руската икономика значи 440 000 долара.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Руският диктатор обяви, че в еврозоната има "печално състояние на държавните финанси". Еврозоната през 2025 година имала държавен дълг от 81,7% от БВП, докато в Русия бил 16,4% от БВП. Общият руски външен дълг е 319.4 млрд. долара, държавният е 23,5 млрд. долара. Общият държавен дълг в еврозоната е 13,91 трилиона долара, докато този на всички сектори в икономиката е 16,99 трилиона долара. И нито дума какви са заплатите в еврозоната и Русия, както и какво можеш да си купиш с тях - ОЩЕ: Путин бълва лъжи за заплатите на руснаците, които и Руската централна банка опровергава

Путин освен това се оплака, че в момента един вид "световният ред" е такъв, че всеки може да бъде лишен от своите законни активи на Запад заради нещо - "нас ни лишиха заради конфликта с Украйна" (война, която той подпали), можело обаче заради конфликт в Близкия изток, в Африка:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Владимир Путин руска икономика руски държавен дълг икономически форум Санкт Петербург руски дълг
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес