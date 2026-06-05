Путин обяви, че в Русия се живеело вече като в еврозоната (ВИДЕО)

"През април тази година (руският) БВП се е увеличил с 1,3%. За януари-април тази година той нарасна с още 0,2%. В тази връзка бих искал да кажа: със сигурност чуваме критики от всички страни, отправени към нас, че всичко тук се е сринало. Е, да, но ние сме паднали до същото ниво, на което страните от еврозоната живеят през последните няколко години". Това заяви руският диктатор Владимир Путин по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург.
Putin:— Clash Report (@clashreport) June 5, 2026
In April of this year, GDP grew by 1.3%. For January–April of this year, it grew by another 0.2%.
In this regard, I would like to say: we certainly hear criticism from all sides addressed to us that everything has slumped here.
Well, yes, but we have dropped to the… pic.twitter.com/LWaBJH31KJ
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Путин визира икономическия растеж, само че говори единствено в проценти. А когато говорим в реални числа, нещата са плачевни за него и водената от него страна. Защото оборотът на икономиката на еврозоната е около 15 трилиона долара, докато този на руската икономика пряко сили е около 2,2 трилиона долара. 0,2% от икономиката на еврозоната значи 30 000 000 долара. 0,2% от руската икономика значи 440 000 долара.
Putin claims Russia's economy hasn't "collapsed," it has merely sunk to the "level EU countries have been living at for years." pic.twitter.com/ia7yjJByBu— WarTranslated (@wartranslated) June 5, 2026
Руският диктатор обяви, че в еврозоната има "печално състояние на държавните финанси". Еврозоната през 2025 година имала държавен дълг от 81,7% от БВП, докато в Русия бил 16,4% от БВП. Общият руски външен дълг е 319.4 млрд. долара, държавният е 23,5 млрд. долара. Общият държавен дълг в еврозоната е 13,91 трилиона долара, докато този на всички сектори в икономиката е 16,99 трилиона долара. И нито дума какви са заплатите в еврозоната и Русия, както и какво можеш да си купиш с тях - ОЩЕ: Путин бълва лъжи за заплатите на руснаците, които и Руската централна банка опровергава
Putin boasts:— Clash Report (@clashreport) June 5, 2026
The Eurozone's government debt has risen to 81.7% of GDP.
Russia's government debt stands at 16.4% of GDP. pic.twitter.com/Ee0iuaRCrt
Путин освен това се оплака, че в момента един вид "световният ред" е такъв, че всеки може да бъде лишен от своите законни активи на Запад заради нещо - "нас ни лишиха заради конфликта с Украйна" (война, която той подпали), можело обаче заради конфликт в Близкия изток, в Африка:
Putin:— Clash Report (@clashreport) June 5, 2026
Any country can at any moment be deprived of access to its legitimate assets, which are placed in dollars or euros, as well as to Western financial payment infrastructure.
Reasons can be different, they will always be found. As in our case, the conflict in Ukraine, in… pic.twitter.com/K8aD297KQP