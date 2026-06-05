Космическо шоу във Филипините: Метеор падна директно над активния вулкан Майон (ВИДЕО)

Уникален природен и астрономически феномен беше регистриран във Филипините, където ярък метеор внезапно проблесна в небето по време на изригването на един от най-активните вулкани в света, връх Майон.

Метеорът, който падна директно над активен вулкан във Филипините

Докато нажежените потоци от лава се изливали по стръмните склонове, нощното небе внезапно било осветено от огнен, яркозелен слой. На пръв поглед е изглеждало сякаш обектът се е разбил директно в потока от лава.

Това зрелище беше заснето и излъчено по телевизията, както и от камери за наблюдение и видеорегистратори. Филипинската космическа агенция класифицира обекта като „вероятен метеор“. Местни експерти, след анализ на видеозаписа, както и на сеизмичните и инфразвуковите данни, стигнаха до заключението, че небесното тяло не е достигнало земната повърхност, а е изгоряло напълно в атмосферата. Сблъсъкът неизбежно би причинил масивни скални срутвания върху вулкана.

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Според местните информационни агенции това рядко съвпадение е шокирало свидетелите. Местен астроном-любител е изчислил, че експлозията на метеора е произвела енергия, еквивалентна на милиони килограми барут.

Експертите отбелязват, че обектът не е космически отломки, тъй като изкуствените отломки оставят хаотични следи, докато по-плътните метеори летят през атмосферата по права линия.

Учените напомнят, че подобни събития са отзвук от миналото на нашата планета. Преди повече от 4 милиарда години Земята е била покрита с действащи вулкани и постоянно подложена на мощни удари от космоса, като астероида, който унищожи динозаврите преди 66 милиона години. Днес човечеството е надеждно защитено: приблизително 25 милиона метеора изгарят безопасно в земната атмосфера всеки ден и този инцидент е поредно доказателство за ефективността на нашия „ атмосферен щит“.

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Наскоро стана ясно, че вулканът Хайле Губи, разположен в района на Афар в Етиопия, който досега се смяташе за спящ, след 12 000 години мълчание, изригна отново. Това събитие привлече вниманието на целия свят. В атмосферата бяха изхвърлени около 220 000 тона серен диоксид. Облакът от пепел се разпространи на хиляди километри от Етиопия до Арабско море, а след това достигна Северна Индия и Китай.

Известно е, че щитовият вулкан се намира в регион в Етиопия, където Арабската тектонска плоча се среща с Нубийската и Сомалийската част на Африканската плоча, образувайки троен преход. Нубийската и Сомалийската плочи се разминават, тъй като Африканската рифтова долина разделя континента на две, което в крайна сметка ще доведе до обособяването на част от Източна Африка.

Такива геоложки процеси неизбежно водят до висока вулканична активност. Сателити вече са съобщавали за необичайни промени в близост до вулкана Тафтан в югоизточен Иран, за който се смяташе, че е спящ в продължение на стотици хиляди години. Върхът му се е издигнал с няколко сантиметра през последните месеци, което показва натрупване на налягане под земята.

Също така наскоро учени съобщиха, че вулканът Чомад в Карпатския басейн, който някога е изригвал толкова мощно, че пепелта му е летяла далеч отвъд региона, може отново да се събуди. Днес изследователите предупреждават, че магмата все още е под планината.

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