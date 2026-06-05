Баскетболен трилър в Ботевград: Кош в последната секунда определи новия шампион на България

България има нов баскетболен шампион! Тимът на Балкан Ботевград се окичи със златото за осми път в историята. Днес в "Арена Ботевград" зрителите станаха свидетели на един истински баскетболен трилър. Мачът приключи при резултат 81:80 в полза на домакините, но съперниците им от Локомотив Пловдив не отстъпваха по нищо на терена. Лидерството в мача се менеше постоянно, а победата за Балкан осигури Травис МакКонико с кош в последните три секунди на инфарктната среща.

Тимът на Балкан Ботевград се наложи над Локомотив Пловдив с 81:80

Този финал безапелационно беше най-интересната финална среща в Националната баскетболна лига от години насам. Двата тима бяха изиграли четири мача досега, като си бяха разменили по две победи. Въпреки напрежението от решаващата пета среща състезателите и на двата отбора излзоха спокойни на терена и показа невероятна игра, изпълнена с обрати и спортсменство.

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Залата беше пълна, което даде самочучвствие на домакините, които налагаха темпото през първата част и успяха да поведат с девет точки. Тази преднина обаче бе стопена бързо от "смърфовете" и частта завърши с разлика от едва две точки в полза на ботевградчани. Оттам нататък мачът се завърза и двата тима постоянно си разменяха кошове. На полувремето Локомотив бе поел водачеството с крехката разлика от една точка.

През второто полувреме играта започна да навлиза в своята решаваща фаза и стана по-груба, а състезателите извършиха няколко по-сериозни нарушения. След едно такова между Константин Тошков и Девъръл Рамзи се наложи Рамзи да напусне игра, защото при сблъсъка си беше сцепил главата, а според правилата на баскетбола не позволяват на състезател, на когото му тече кръв, да продългжи игпа. Въпреки това момчетата показаха спортсменски дух и срещата продължи нормално.

Интригата на мача се запази до самия му край. 24 секунди преди финалната сирена Пищиков отбеляза кош, който изведе Балкан напред с точка, 12 секунди по-късно Рамзи се разписа също, връщайки предимството на Локо. 3 секунди преди края обаче МакКонико запечата победата за Балкан, попарвайки надеждите на "новаците" в Лигата. Така мачът приключи при резултат 81:80.

Без значение какво показват числата на таблото, тази вечер България стана свитедел на баскетбол на следващо ниво. Тази година шампионите са два, защото макар златото да не виси на гърдите на "железничарите", те показаха характер и пишеха история на игрището. Момчетата от Пловдив са живия пример, че баскетболът никога не е бил просто игра - той е олицетворение на волята, духа и куража да се осмелиш да мечтаеш. В "Арена Ботевград" ще отеква глъчка до късно тази вечер, а ние вече очакваме с нетърпение изненадите, които следващия сезон е подготвил. Истината обаче е, че феномен като Локомотив Пловдив, който да предложи такъв баскетбол от първата си година в НБЛ, се среща веднъж на 100 години.

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