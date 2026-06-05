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Автобус се обърна след тежка катастрофа в София, има данни за пострадали

05 юни 2026, 20:33 часа 874 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Автобус се обърна след тежка катастрофа в София, има данни за пострадали

Тежка верижна катастрофа затвори за движение столичното „Челопешко шосе“, след като автобус на градския транспорт и лек автомобил се сблъскаха при все още неизяснени обстоятелства. По първоначална информация леката кола се е ударила в автобуса, който вследствие на сблъсъка се е преобърнал по таван, предаде БНТ.

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Според очевидци на мястото има множество пострадали. На място са изпратени няколко екипа на пожарната и Спешна помощ, които оказват помощ на пострадалите и обезопасяват района.

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Движението по „Челопешко шосе“ е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието. Към момента няма официална информация за точния брой на пострадалите, както и за причините, довели до тежката катастрофа.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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