Заплашила да "съсипе живота" на случаен шофьор прокурорка е освободена от длъжност

4.1. "ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Деница Любомирова Иванова от заеманата длъжност "заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор" на Военно-окръжна прокуратура – София, с ранг "прокурор в ОП", считано от датата на вземане на решението.

4.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Деница Любомирова Иванова на длъжност "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура – София, с ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението".

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Това гласи ключова част от протокол 16 от дистанционно заседание на Прокурорската колегия на ВСС, проведено на 20 май.

Коя всъщност е Деница Иванова? Тя нашумя в началото на април, 2026 година, след безумен транспортен инцидент в София. Прокурор Иванов се опита да използва поста си при инцидента, но беше заснета и на видео, а то стана много популярно в социалните мрежи - ОЩЕ: "Ще ти съсипя живота": Заплаха от прокурор при пътно нарушение в центъра на София? (ВИДЕО)

Всъщност обаче Иванова си тръгва от поста не защото Прокурорската колегия я маха, а защото подава оставка. Деница Иванова е с чин капитан, според информация на разследващия сайт Bird.bg.