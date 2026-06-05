Войната в Украйна:

Заплашила да "съсипе живота" на случаен шофьор прокурорка е освободена от длъжност

05 юни 2026, 22:07 часа 745 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заплашила да "съсипе живота" на случаен шофьор прокурорка е освободена от длъжност

4.1. "ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Деница Любомирова Иванова от заеманата длъжност "заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор" на Военно-окръжна прокуратура – София, с ранг "прокурор в ОП", считано от датата на вземане на решението.

4.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Деница Любомирова Иванова на длъжност "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура – София, с ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението".

ОЩЕ: Прокуратурата се самосезира заради грозния скандал с магистрат в центъра на София (ВИДЕО)

Това гласи ключова част от протокол 16 от дистанционно заседание на Прокурорската колегия на ВСС, проведено на 20 май. 

Коя всъщност е Деница Иванова? Тя нашумя в началото на април, 2026 година, след безумен транспортен инцидент в София. Прокурор Иванов се опита да използва поста си при инцидента, но беше заснета и на видео, а то стана много популярно в социалните мрежи - ОЩЕ: "Ще ти съсипя живота": Заплаха от прокурор при пътно нарушение в центъра на София? (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Всъщност обаче Иванова си тръгва от поста не защото Прокурорската колегия я маха, а защото подава оставка. Деница Иванова е с чин капитан, според информация на разследващия сайт Bird.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прокурор насрещно движение заплаха заплахи Деница Иванова
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес