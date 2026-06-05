Колко по-дълбоко ще бръкне в джобовете ни войната в Иран: Говори Любомир Кючуков (ВИДЕО)

Колко по-дълбоко ще бръкне в джобовете ни войната в Иран? Изправен ли е светът пред икономическа криза заради блокадата на Ормузкия проток? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения: “Колкото по-дълго продължи конфликтът, толкова по-дълбоко ще бръкне той в джобовете на всички. Това, което на практика не се вижда, е как той приключва на този етап, тъй като се превърна от война между Израел и САЩ срещу Иран в един наистина глобален проблем. От който страдат преди всичко регионът и светът като цяло.

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Последиците - с години напред

И анализаторите, които се занимават като цяло с енергетика, вече нееднократно са казвали, че дори и утре този конфликт да бъде прекратен, неговите последствия ще се чувстват месеци, ако не и години напред.“

Колко сериозно е заплашена световната икономика?

“Много сериозно, от гледна точка на това, че конфликтът освен всичко друго се превърна в глобална енергийна криза. Той в голяма степен дори и след завършването му може би ще преструктурира изобщо функционирането на световните енергийни пазари. Първо, всички държави ще почнат да търсят някакви алтернативни баланси, за да не зависят от един източник, или най-малкото да имат някакви други. Трупане на резерви също така. Защото виждаме, че освен Ормузкия проток, Иран, чрез хутите нееднократно е заплашвал, че може да блокира и Баб ел-Мандеб. Което пък окончателно ще отреже и света от саудитския нефт. Така че това е едното.

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Примирието не отваря протока

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Второто – ще се засилва като че ли борбата за контрол върху енергоресурсите. Тя и досега беше водеща, съдейки по всичко във вънината политика на САЩ. След Венецуела, следва сега Близкият Изток. Проблемът е, че докато там САЩ успяха да установят контрол, тук се получи точно обратното.

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И не на последно място времевият фактор. Времевият фактор работи в момента по-скоро в полза на Иран, дотолкова, доколкото изглежда все по-очевидно, че измежду няколкото възможни сценария оттук нататък, сценарият “сухопътна операция“ изглежда нежелан за САЩ, тъй като той ги заплашва с едно затъване там. Блиц военна операция, която да бъде насочена към изземване на иранския обогатен уран, или пък някакви опити за освобождаване на Ормузкия проток чрез окупация на някои, или част от островите там, също изглежда трудно защитима впоследствие и няма да реши проблема.А от друга страна самото примирие не отваря Ормузкия проток.“

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Дали корабоплаването през протока може да стане платено, ще научите от видеоматериала.