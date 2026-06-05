Ново откритие: Пернат динозавър е живял в Китай преди 120 млн. години

Останките на нов вид хищнически пернат динозавър бяха открити в басейна Чангма в китайската провинция Гансу. Той е живял преди 120 милиона години и е възможно да е бил основният хищник на птиците по това време. Това съобщава изданието "Интерестигмънт Инженеринг".

Пернатият динозавър - какво откриха учените за него

Новооткритият вид е наречен Jian changmaensis. Първото име се отнася до крилато същество от китайската митология, а второто - до басейна Чангма, където учените са разкопали вкаменелостта.

Прочетете също: Строители в Китай откриха останките на гигантски динозавър на 147 млн. години

Джиан е пернат роднина на велоцираптора, член на групата микрораптори. Обикновено такива животни са били с размерите на врана, но новият екземпляр се оказа един от най-големите, достигайки размера на бухал.

Палеонтолозите открили 10-сантиметрова кост от горния преден крайник на динозавъра и оценили размахът на крилете му на приблизително 1,2 метра. Животното е имало дълги пера и на четирите крайника. Тази структура му е позволявала да се плъзга между дърветата като съвременните катерици, въпреки че не е било способно на пълен полет.

Археолози в Испания откриха рядък череп на динозавър на 150 милиона години: Какво ги изуми

Басейнът Чангма отдавна е известен сред палеонтолозите с богатите си находища на останки от праисторически птици. Дълго време учените са били привлечени от фрагментираните кости, наподобяващи бухални пелети, които директно са показвали наличието на неизвестен голям хищник.

„Jian changmaensis показва, че нептичи динозаври са живели в района, който сега е басейнът Чангма, район, известен с фосилите си на птици“, казва Мат Ламана от Природонаучния музей Карнеги.

„Нашият екип е открил над сто фосила на птици в басейна Чангма, но само този единствен екземпляр от динозавър, който не е птичи“, казва ученият.

Според Ламана, Джиан предоставя важни нови прозрения за биологичната история на региона Чангма и екологичния контекст на предците на съвременните птици.

Наскоро в Китай бяха открити и останките на гигантски динозавър, живял преди приблизително 147 милиона години. Случайно на тази находка се натъкнаха строителни работници в Китай. Откритият вид може да е достигнал почти 28 метра дължина. Той е наречен Tongnanlong zhimingi.

Прочетете също: Уникално откритие: Нов вид динозавър с размерите на куче и невиждани досега черти

Според учените вкаменелостите са на приблизително 147 милиона години. Скелетът не е напълно запазен, но палеонтолозите открили прешлени, части от раменния пояс и кости на краката. Това било достатъчно, за да се оцени размерът на животните.

Видът тонгнанлон джиминги е принадлежал към завроподите - огромни, дълговрати тревопасни динозаври. Костите на открития динозавър са имали вътрешни кухини, които са направили скелета по-лек, но все пак са му позволявали да поддържа тежестта на огромното му тяло.

Мястото на откритието показва, че динозавърът е живял в блатиста местност с изобилие от вода и растителност. В същите скали са открити и останки от сладководни животни - мекотели, костенурки и други организми.

Според учените това откритие ще помогне за по-доброто разбиране на еволюцията на завроподите и също и как тези динозаври са достигнали гигантски размери през юрския период.

Прочетете също: Най-бавният хищник: В Китай са открити следи от стъпки на динозавър, който се е движил със скоростта на костенурка