Любомир Стефанов: Румен Радев да си даде сметка, че вече не е сам в самолета (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев да си даде сметка, че вече не е сам в самолета. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов. Той отговори на въпроса за месец управление правителството на Румен Радев и формацията му “Прогресивна България“ в парламента, какво произвеждат – действия или гафове: “Гафове на правителството по-скоро не, на мнозинството в парламента. Правителството си има една заявка, която се чуди как да операционализира. Тъй както обясниха, по време на кампанията в малкото публични изяви - лайтмотивът беше как ще борим цените. Не само ще ги борим, ще ги сваляме. Справедливи, разумни, допустими и т.н., това е игра със семантиката, с богатството на българския език.

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Но в случая, когато управляваш държавата не е подходящо и ще кажа защо. Огън не се гаси, като наливаш в него витриол, бензин, нафта, или каквото си избереш.

Да изпаднеш в метафора

Или керосин, в случая за по-тясно специализираните наклонности на авиацията. Румен Радев изпадна в следната метафора: Докато беше президент на републиката, беше наистина сам пилот в самолета.

И този самолет беше наистина реактивен боен такъв. Изпълняваше фсички фигури, форми и т. н. Сега обаче изведнъж се оказа, че е пилот на “Джъмбо Джет“ със 700 човека.

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И никакви резки маневри не можеш да направиш, колкото и да ти се иска. Имаш ко-пилот, първи, втори, трети, навигатор, комуникационен инженер. И всичко става много забавно, защото всички са в твоя самолет.

Снимка БГНЕС

И не можеш да изпълниш “Кобрата“ на Пугачов, колкото и да ти се иска. (“Кобрата“ е фигура от висшия пилотаж, изпълнявана само от най-добрите пилоти и смятана за невъзможна. При нея самолетът застава почти вертикално, бел. ред.).

Обратен ефект

Това означава, че разумните цени, според него и според неговия екип означават едно нещо, а пазарът мисли друго нещо по въпроса. Пазарът не е организъм.

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На него не можеш да му вмениш: “Утре ще свалите цените с еди колко си процента“. Защото ако на бизнеса му кажеш: “Направи разумна кошница с допустими цени“, той казва: “Добре, ще го направим.“ И то големите търговски вериги, които най-често са обект на атаки.

Само че те ще кажат: “Ние ще направим т. нар. промоционални цени постоянни, но пък за да компенсираме нашите разходи, защото те няма да намалеят, ще вземем да намалим заплатите на нашите служители. Което означава, че те ще плащат по-малко данъци. И на вас всичко добро с ниските разумни цени“.“

Според Любомир Стефанов правителството на Радев няма да предприеме никакви непопулярни мерки за овладяването на свръхдефицита, ако има такъв.

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