Андрей Райчев: Рухна обвинението, че Радев ще ни заведе при Путин, той търси сближаване с Америка

„Все още няма и месец от началото на мандата на правителството на Румен Радев. За този месец властта напредна. Наложи дискурса си“. Това коментира в студиото на „Лице в лице“ по bTV социологът Андрей Райчев. „Радев направи три-четири движения, след които рухна централното обвинение, че ще ни заведе при Путин. Другото беше, че не иска да прави реформа, а ще се договаря с Пеевски. Това още се споменава. Каква изгода има той да се договаря? Той е горе, те са долу. За какво му е?“, коментира Райчев.

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Според него Румен Радев държи „здравословна доза“ евроскептицизъм, но тя не е проруска критика на Европа, а проамериканска. „Радев търси сближаване с Америка и отчетливо получава нещо такова. Той не иска да ни вади от евроатлантизма. Радев продължава с критиката си към войната в Украйна. Тръмп говори точно това“, посочи той.

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„Не мисля, че има някой в света, който да обясни защо цените в България растат. Българските стоки утроиха цената си, но същото стана и със златото, и с апартаментите, но с колите не. Казват, че заради еврото цените се увеличават, но в Румъния няма евро, а процесът е същият. Ако Борисов имаше нещо свое патентовано добро, беше че дава „заден“. Сега и Радев даде „заден“. Има слушаемост. Това е към добрите постижения“, обясни Андрей Райчев.

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„От „Прогресивна България“ не заявяват, че ще преразгледат приватизацията в България. Казват, че ще унищожат бюджетните паразити. Въпросът е в компетентността в съдебната система. Не се води диалог между синьото и Радев. Има четири партии освен Радев в парламента. Той не може да води разговор с „Възраждане“. С ГЕРБ и ДПС няма какво да се говори. „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ – сините – могат да водят секторен диалог с Радев, но това не се извършва. Понеже ДПС и ГЕРБ мълчат в ролята на опозиция са изтласкани от синьото. Те нямат нужда от война с Радев, а да прокарат промени по въпросите, по които се разбират“, каза още социологът.

Според Андрей Райчев сред редиците на „Прогресивна България“ се наблюдава неопитност „главно на говоренето“, което води до изцепки и преувеличени думи, но „корабът върви уверено“.