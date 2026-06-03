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ГЕРБ: Опитите на управляващите да прехвърлят отговорността за дефицита катастрофираха след доклада на ЕК (ВИДЕО)

03 юни 2026, 19:20 часа 260 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ГЕРБ: Опитите на управляващите да прехвърлят отговорността за дефицита катастрофираха след доклада на ЕК (ВИДЕО)

„В доклада си днес Европейската комисия потвърди, че през 2025 година България е спазила абсолютно всички изисквания, както по отношение на дефицита, така и по отношение на дълга. Дефицитът за 2025 година е 3,5% от БВП на страната и прилагайки дерогацията за разходите за отбрана, този дефицит е 2,9% от БВП на страната. По отношение на дълга, България също няма проблем, тъй като референтната стойност е до 60% от БВП на страната, а ние сме много под тази референтна стойност“. Това заяви в изявление, разпространено във Facebook бившият финансов министър в кабинета „Желязков“ Теменужка Петкова.

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„От доклада на Европейската комисия безспорно става ясно едно – всички опити на управляващите от „Прогресивна България“ да прехвърлят отговорността за това, че дефицитът за 2026 година отива много над 3% катастрофираха след днешната информация, извесена в доклада на Европейската комисия. Тези хора твърдяха, че знаят, могат и ще успеят. От това, което виждаме, става ясно, че те нито знаят, нито могат, а сигурно няма и да успеят“, добави Теменужка Петкова.

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Отношение по темата взе и бившият външен министър Георг Георгиев. „Спекулативните им твърдения днес се сблъскаха със суровата реалност. Фактите, предоставени в доклада на Европейската комисия, недвусмислено посочват истината. Изключително опасно, изключително вредно е да се твърди, че европейските институции могат да бъдат заблудени, манипулирани и излъгани“, категоричен е Георгиев.

„Това важи и за българските граждани, на които дължим истината. А тя е, че България абсолютно законосъобразно влезе в еврозоната, с което се откриха огромни възможности пред държавата, това бе потвърдено и от самия министър-председател в присъствието на президента на Европейската комисия в Брюксел и оттук нататък отговорност на управляващите е да експлоатират тези възможности, които ЕК предоставя със своите програми и фондове“, категоричен е Георг Георгиев.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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