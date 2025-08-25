Късметче според зодията за тази седмица, 25 - 31 август 2025

Овен

Лунната фаза тази седмица ви показва защо е важно да имате емоционална интелигентност, когато общувате с другите. Ако Сатурн ви е направил по-студени от обикновено, енергията на Стрелец и Лъв ви напомня да стоплите сърцето си малко повече.

Телец

Още: Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Тази седмица ви очакват нови възможности, Телец. Виждате как чрез работа и сътрудничество с други хора можете да летите високо и да постигате толкова много. Навлизате в глава, изпълнена с растеж, а с аспектирането на Юпитер към вашия знак, създавате проспериращи и триумфални моменти.

Близнаци

Любовта е магическа тази седмица, тъй като енергията на Венера носи романтични моменти, изпълнени с щастие, Близнаци. Венера в Лъв засилва тази тема и позволява на вашата личност наистина да блести.

Рак

Още: Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 25 до 31 август 2025

Тази седмица може да се почувствате принудени да прекарате време с любими хора, тъй като Луната във Везни предлага подкрепяща енергия. Домът може да бъде мястото, където ще продължите да изследвате артистичната си енергия или ще се събуди вашият вътрешен архитект.

Лъв

Венера най-накрая навлиза във вашия знак Лъв, носейки спокойствие и грижа за себе си. След Новолунието в Дева, тази седмица ще ви накара да се замислите за собствената си стойност и как защитавате границите си.

Дева

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 25 - 31 август 2025

Тази седмица поемате контрол, Дева. Слънцето във вашия знак ще служи като защитна и насочваща енергия, особено ако напоследък сте се съмнявали. Това космическо време хвърля светлина върху вашите цели и мечти, а Венера в Лъв ви дава сила, решителност и фокус, за да планирате предварително.

Везни

Тази седмица, Везни, ще се научите да отключвате своите дарби и таланти. Венера сега е в знака на Лъв, фокусирайки се върху това, което ви прави жизнени, достъпни и много надежден човек. Но чрез лунната фаза ще видите и еволюцията, която започна чрез транзита Сатурн-Овен.

Скорпион

Още: Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 25 -31 август 2025

Седмицата, в която ще преживеете трансформациите си доста дълбоко, Скорпиони. Навлизането на Венера в Лъв ще ви покаже как да блеснете без извинения, тъй като енергията се случва в горната част на вашата карта. Хората забелязват вашия интелект и умения, така че се пригответе да се чувствате уверени в себе си.

Стрелец

Лунната фаза тази седмица ви показва, че дори когато влагате усилена работа, трябва да бъдете търпеливи и да поискате подкрепа, ако имате нужда от нея. Не потискайте емоциите си. Това може да са моменти на прегаряне, затова отделете време за себе си, включете моменти на почивка и се върнете към работата, когато се почувствате презаредени.

Козирог

Още: Мечтите стават реалност за тези 4 зодии в края на август

Докато работите, за да си осигурите позицията на върха, Козирог, лунната фаза тази седмица служи като приятелско напомняне да работите по-добре с другите, ако искате да бъдете възприемани като добър лидер. Състраданието ще бъде вашето тайно оръжие, но също така и дипломацията.

Водолей

Тази седмица, когато Плутон е в опозиция на Венера, ще трябва да се научите как да вярвате в себе си, Водолей. Енергията на взаимоотношенията ви идва на ум, а Венера в Лъв ви показва как включването на баланс във вашите връзки ще ги издигне нагоре.

Риби

Още: 6 зодии с късмет във всичко през август 2025

Риби, през лунната фаза тази седмица ще се научите как да бъдете търпеливи със себе си и да се пускате по течението. Това е време да се съсредоточите върху това да не бъдете импулсивни. Вместо това, седмицата може да се почувства като преглеждане на учебна програма преди влизането на Сатурн във вашия знак.