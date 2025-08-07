6 зодии с късмет във всичко през август 2025

Късметът е на страната на шест зодии през целия август 2025 г., когато ще бъдем по-свързани със Слънцето. Периодът ни посреща с отворени обятия, тъй като красивото Новолуние в Лъв на 24-ти ни кара безсрамно да вярваме в мечтите си. Енергията ще се окаже изключително благоприятна за огнените и въздушните знаци.

Още: 3 зодии, на които всички ще завиждат през август 2025

Овен

Овен, късметът е на ваше разположение през този месец, което ви добавя магнетизъм, оптимизъм и ви дава повече увереност. Огнената енергия ви подготвя да поемете контрол и да се доверите на сърцето си.

Слънцето и Луната в този сектор на вашата карта също могат да ви помогнат да съживите любовта си към ученето. Уран и Плутон продължават да аспектират вашия знак, носейки мощни трансформации, които влияят на социалните ви кръгове, като същевременно ви зареждат с нови идеи.

Близнаци

Близнаци, имате наистина добър късмет с парите през август 2025 г. В миналото късметът ви с парите може би е бил най-много мимолетен. От стагнация в кариерата до евентуално финансови загуби, Близнаците преминават през това.

Още: Мощен енергиен портал на 08.08 носи промяна - как ще се отрази на всяка зодия

За щастие, нещата се подобряват много този месец. Всъщност, този месец може да е най-добрият ви досега, тъй като Юпитер, планетата на късмета и изобилието, благославя втория ви дом, който е изцяло свързан с вашата лична способност за печелене. Още по-хубаво е, че това ще се отрази на финансовия ви живот за много дълго време - поне до юни 2026 г., за да бъдем точни - и по много положителен начин.

Лъв

Лъв, късметът ще те облагодетелства веднага щом Слънцето влезе във вашия знак на 22 юли. Месецът носи социално разширяване и нови възможности и ще те свърже отново с любовта. Това се усеща като хубаво ново начало, дори с множество ретроградни планети. Сезонът ти носи вълнение и надежда, особено когато Новолунието влезе във вашия знак на 24-ти.

Още: Август тръгна трудно, но ще завърши безпрепятствено за 4 зодии

Анализирането на минали връзки и как те са ви повлияли емоционално е важна част от този зодиакален сезон. На 30-ти Венера навлиза в знака на Рак, което ви прави по-търпеливи и разбиращи към другите и през какво може да преминават.

Дева

Дева, пригответе се за истински късмет с парите през август 2025 г. Можете да очаквате и голямо увеличение на финансите си, защото Марс, планетата на действието, си проправя път през вашия паричен дом през целия месец.

Август 2025 е добър месец за вас да се отворите за нови възможности за себе си, тъй като или започвате странична дейност, или стартирате страничен бизнес. Въпреки че това може да не изглежда стабилно в началото, това ще ви помогне да се включите в енергията на втория си дом, докато внасяте повече богатство и възможности в живота си.

Още: Мощно пълнолуние на 9 август носи пълен обрат в живота на тези зодии

Везни

Везни, сега, когато Слънцето е в Лъв, това е много ценен период за вас да се свържете със себе си. Късметът ви благосклонно съпътства през този зодиакален сезон, тъй като социалният транзит продължава с историята, свързана с вашия близък кръг от приятели.

Новолунието на 24 юли ви подготвя за нови начала, мотивирайки ви да се научите как да бъдете лидер и да се чувствате по-комфортно на позиции, които изискват вашата мъдрост. През този сезон на Лъв ще осъзнаете как можете да бъдете ментор на другите, полагайки основите за вашия път към успеха.

Още: Късметче според зодията за тази седмица, 4 - 10 август 2025

Стрелец

Стрелец, късметът е на твоя страна, докато откриваш своя глас, което носи хармония. Ползите, които идват с този период, те свързват с твоите музи, особено на 24 юли, когато Новолунието също навлиза в този знак. Това е идеално и ценно време за теб, тъй като ще бъдеш по-надежден и насърчен от тази енергия да преследваш мечтите си.

Можете да започнете да работите по практически планове, които биха могли да ви вдъхновят да продължите висшето си образование, или да започнете безплатен онлайн курс по нещо, което събужда интереса ви. За тези, които в момента овладяват занаят или умение, това Новолуние е прекрасен момент за разширяване и надграждане на знанията ви.

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 4 - 10 август 2025