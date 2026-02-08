Късмети връхлита тези зодии през втората половина на февруари

Втората половина на февруари 2026 г. изглежда като момент за четирите зодии, когато животът най-накрая ще разхлаби хватката си. След дълъг период на напрежение, застой и постоянно „оцеляване“, те навлизат във фаза, в която енергията се завръща, решенията стават по-ясни и чувството за бреме бавно пада от плещите им.

Февруари 2026 г. бележи запомнящ се астрологичен преход. Втората част на месеца носи промяна в атмосферата, която мнозина възприемат като тих, но решителен край на изтощителна фаза.

В небето се случват няколко важни прехода. На 13 февруари Сатурн преминава от последните градуси на Риби към първите градуси на Овен, откривайки нов цикъл на отговорност и по-зрели решения. Няколко дни по-късно, на 17 февруари, във Водолей се случва пръстеновидно слънчево затъмнение - момент, който подчертава скъсването с това, което е станало твърде тясно, особено в плановете за бъдещето, отношенията с общността и собствената индивидуалност.

Краят на месеца носи още един акцент върху интроспекцията: на 26 февруари Меркурий е ретрограден през Риби, докато Слънцето и Венера вече са в един и същи знак. Мислите се връщат към стари ситуации, разговори и решения, които са останали недовършени. На фона на целия период, Юпитер е ретрограден през Рак и набляга на теми за сигурност, дом и емоционална стабилност.

Всичко това се случва при рядкото съвпадение на Сатурн и Нептун в самото начало на Овен – на нула градуса. Идеалите, мечтите и дългогодишните защити са подложени на изпитание от реалността. За някои зодии това означава, че една изтощителна житейска история най-накрая приключва.

През втората половина на февруари, 4 знака се открояват особено; за тях затварянето на старата глава не се случва само във външни обстоятелства, а преди всичко в начина, по който избират себе си, своите граници и бъдещия си път.

Овен

За Овните това е един от повратните моменти на десетилетието. Влизането на Сатурн в техния знак предвещава период, в който вече няма бягство от отговорността за собствената идентичност и посока на живота. Това, което сте отблъсквали години наред, „когато обстоятелствата са подходящи“, сега идва като вътрешно изискване: време е решенията ви да започнат да следват това, което казвате, че искате.

Втората половина на февруари се усеща като последно отрезвяване. Слънчевото затъмнение във Водолей може внезапно да осветли ролята, която играете в групите, приятелствата, екипите или мрежите, в които работите. Може да осъзнаете, че твърде дълго сте се адаптирали към динамика, която вече не подхожда на човека, който сте днес.

С срещата на Сатурн и Нептун във вашия знак, приключва ерата на борба от злоба и започва фаза на зряла смелост. Много Овни може да се чувстват уморени от постоянно доказване на себе си, конфликти или живот в „режим на оцеляване“. Втората половина на месеца носи моменти, в които ясно виждате какво вече не можете да правите по стария начин: работа, която ви изтощава, връзка, която се връща на едно и също място, роли, в които вие сте единственият, който „бута“. А тялото ви може ясно да сигнализира за границата чрез умора, безсъние или напрежение, ако продължавате да поддържате ритъм, който не подкрепя истинската ви сила.

Ретроградният Меркурий в Риби ви потапя по-дълбоко в пространство на тишина и уединение. Стари решения, неизказани думи и дълго потискани емоции изплуват отново, но този път подхождате към тях без импулса да разрешите всичко с действия „веднага“. Научавате се да различавате кога е време да направите ход и кога да изчакате нещо да узрее.

Втората половина на февруари 2026 г. предлага възможност да спрете да изпреварвате себе си и да започнете да вземате решения с ясна представа кой сте и какво е наистина важно за вас.

Дева

В предишни години Девите често са се чувствали сякаш са единствените, които държат структурата на взаимоотношенията, работата и ежедневието заедно. Сатурн в Риби се движеше през областта на партньорствата, сътрудничеството и близките взаимоотношения, така че беше трудно да се избегне ролята на този, който организира, поправя и поема отговорностите на другите хора.

С навлизането на Сатурн в Овен, тази тежест започва да се преразпределя. Там, където е имало хроничен дисбаланс - делови, емоционален или финансов - ситуациите стигат до момент, в който човек просто трябва да реши кой какво наистина носи. Вече няма място за учтиви навици „гледане през пръстите“, които ви изтощават. В много случаи това включва по-реалистично споразумение за пари, разходи и споделяне на отговорности, независимо дали в бизнеса или в личния живот.

Затъмнението във Водолей може да донесе внезапни промени в ежедневните ви отговорности, работната среда и начина, по който организирате деня си. Някои проекти приключват, някои форми на работа вече не са устойчиви и вие усещате по-ясно разликата между полезна ангажираност и чисто самоунищожение.

С натрупването на Слънцето, Венера и Меркурий в Риби, полето на взаимоотношенията се връща във фокус, но с различна енергия. Вече не се съгласявате на уговорки, при които всичко пада на ваш гръб. Ретроградният Меркурий в тази област може да върне темите за стари договори, неразрешени прекъсвания, неизказани оплаквания. Този път разговорите не изхождат от позиция на перфекционизъм, а от ясната нужда взаимоотношенията да бъдат по-честни и прости.

Втората половина на февруари 2026 г. подкрепя отдалечаването от истории, в които стойността ви зависи от това колко сте жертвали за другите.

Стрелец

Стрелците са свикнали да носят етикета на „вечен търсач“, но последните няколко години може би са донесли чувство на умора от постоянно движение, промяна и умствена хиперактивност. Често сте търсили отдушник в нови идеи, проекти, ходове или планове, докато интимната част от историята - където всъщност се чувствате в безопасност и на кого позволявате истински да ви опознае - е останала някъде на заден план.

Транзитът на Нептун в Овен в началото на годината вече показа, че няма смисъл да се бяга повече в теории. Сега, когато Сатурн навлиза в същия знак, вие разпознавате този период като време, в което от вас се изискват конкретни стъпки. Сега е важно ясно да изберете посоката, в която наистина искате да инвестирате времето и енергията си.

Затъмнението във Водолей има дълбоко влияние върху начина, по който мислите, общувате и учите. Възможно е да има прекъсване в начина ви на мислене или в история, която сте си разказвали – за това кой сте, какво „трябва“ да бъдете и какво е възможно. Оставяте някои взаимоотношения или проекти без драма, но с ясното усещане, че цикълът е приключил.

Ретроградният Меркурий през Риби ви връща към темите за дома, семейството, корените и вътрешната сигурност. Сега разглеждате какво е оставило отпечатък върху връзката ви с близостта: стари болки, несигурни основи, ситуации, в които е трябвало да пораснете твърде бързо. В същия пакет идва и по-внимателно отношение към тялото ви: ритъмът ви на сън, диетата и ежедневните ви навици показват колко спокойни сте вътрешно и колко все още търсите изход в постоянна активност. Не е необходимо нещо да бъде решено веднага, но самият факт, че вече не отлагате тези теми, бележи началото на затварянето на един стар кръг.

Втората половина на февруари/февруари 2026 подкрепя свободата, която идва от ясното „да“ – на себе си, на вашите таланти и на хората, с които наистина искате да споделите живота си, без всичко да е грандиозно или драматично.

Риби

Рибите са усетили присъствието на Сатурн в своя знак през последните години като поредица от тестове за зрялост: граници, здраве, отговорност, реалистична оценка на взаимоотношенията. Мнозина са чувствали, че не могат да продължат както преди, но все още не е било ясно от какво точно трябва да се откажат.

Влизането на Сатурн в Овен носи усещане за постепенна яснота: нещата, които са били неясни, стават по-конкретни. Фокусът се измества към материални и практически въпроси: как управлявате ресурсите, колко наистина цените работата си, къде позволявате енергията ви да се приема за даденост. Може би за първи път вие по-ясно определяте цената на работата си или границите на това колко сте готови да инвестирате без реципрочност.

В същото време, Нептун, вашата управляваща планета, се премества в Овен. Идеалите стават по-конкретни, а интуицията се проявява по-малко като хаотично чувство на претовареност, а повече като ясен вътрешен сигнал за това какво ви подхожда и какво не.

Втората половина на февруари носи повишена енергия за вашия знак: Слънцето, Венера и Меркурий се намират в Риби, което засилва вашата чувствителност, както и способността ви да разпознавате фините сигнали от собствената си психика. През този период можете много ясно да видите къде сте се отклонявали от години, за да поддържате мир в семейството, на работа или във взаимоотношенията си.

Слънчевото затъмнение във Водолей може да извади на повърхността какво се случва на заден план - скрит стрес, тихо недоволство, модели на самопренебрегване. Вместо чувство за несправедливост, има готовност да се направи ясна граница: кое вече не е опция, независимо колко „свикнали“ сме с него.

Втората половина на февруари 2026 г. отваря пространството да спрете да работите срещу себе си под претекст за емпатия. Емпатията остава, но сега тя включва и вас.