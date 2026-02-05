Таро хороскоп за 6 февруари

Научете какво ви очаква този петък, 5 февруари 2026, според зодията.

Таро карта за петък за Овен: Четири чаши, обърната

Грижа ти е, Овен. Четворката чаши, обърната, е за апатия и път на връщане от откъснатостта. На 6 февруари е време да залюлеете емоционалното махало в обратната посока и да намерите златната точка по средата.

Има причина да отвориш сърцето си отново и това е да се насладиш на ново начало. Връзките се променят в момента, в който го направиш, Рам. Ще усетиш как днес.

Таро карта за петък за Телец: Шест жезли

Позволете си да бъдете видени, Телец. Шестицата жезли символизира признание за нещата, които цените: вашата работа, качеството на вашия принос и това, с което искате да бъдете известни.

Тайно копнееш да ти кажат колко страхотна работа вършиш. Когато това се случи на 6 февруари, наслади се на комплиментите, които получаваш. Не ги отхвърляй, насърчавай още!

Таро карта за петък за Близнаци: Осмица чаши, обърната

Близнаци, Осемте чаши, обърнати, представляват страх от промяна. Истината е, че можете да оставите живота си същия. Безопасността не е лоша, Близнаци, но ви пречи да живеете живота си пълноценно.

От 6 февруари, ако се задълбочите и намерите смелостта, необходима да направите това, което трябва да се направи, въпреки страха си, можете да се откъснете от болезнените части от живота си и да прегърнете нова, жизнена и по-здравословна глава.

Карта таро за петък за Рак: Седем чаши, обърната

На 6 февруари, обърнатата Седем чаши е свързана с избор и днес имате няколко неща, които трябва да решите. За да постигнете житейските си цели, успехът зависи от ежедневните действия, които правите. Рак, трябва да решите какво ще правите и къде искате да постигнете тези цели.

Трябва да решите кои части от живота ви изискват внимание и кои не. Яснотата ще дойде, докато се справяте с тези моменти. Действайте и останалото ще дойде.

Таро карта за петък за Лъв: Дяволът

Изкушението е посланието на картата таро „Дявол“ на 6 февруари и сте поканени да го избягвате. Първоначално ще ви се струва, че някаква ситуация е твърде раздразнителна, за да ѝ устоите. Никой няма да разбере! Започват преговори и вие си мислите, че никой няма да бъде наранен от един избор, който засяга само вашия живот.

Посланието на таро за Лъв е да помислите как ще се промените и когато сте различни, това ще повлияе на другите. Затова правете мъдри избори, когато се сблъскате с вътрешен конфликт. Знаете кое е във ваш интерес и кое не. Слушайте интуицията си.

Картата таро за петък за Дева: Отшелникът, обърната

Таро „Отшелникът“, когато е обърнато, е за преживяването на самота. Имате нужда от време сами и искате да прегърнете по-прост начин на живот. Има обаче момент, в който този начин на мислене става краен. Започвате да се изолирате до степен да станете самотник.

Дева, животът е предназначен да се живее в общност. На 6 февруари планирайте нещо социално. Не е нужно да е днес, но насрочете събитие. Общувайте с хора, за да поддържате баланс в живота си.

Таро карта за петък за Везни: Кулата

На 6 февруари е време да помислите за вида основа, която искате и трябва да изградите. Картата таро „Кула“ представлява амбициозна дейност, която води до растеж, но бързо се срива, когато се случат предизвикателства.

Везни, драматичният провал е най-силният тест за това колко силно работи това, което сте създали. Приемете проблемите, когато се появят, и ги използвайте за самоусъвършенстване.

Петъчна карта таро за Скорпион: Императрицата, обърната

Скорпион, животът става натоварен и когато си погълнат от всичките си дейности, това може да наруши близостта, която чувстваш с човек, на когото държиш.

На 6 февруари императрицата се обърна, за да ви уведоми, че липсата на грижа за себе си, даването или получаването на любов от другите, не е невъзможно. В някои дни трябва да планирате време. Трябва да бъдете целенасочени, за да го постигнете.

Таро карта за петък за Стрелец: Кралица на пентаклите

Помислете за човека, който ви утешава, когато животът ви стане труден. Кралицата на пентаклите символизира грижовен и грижовен човек и важността на неговото присъствие за вас.

На 6 февруари е добре да прекарате време с любяща енергия.

Но Стрелец, когато най-много се нуждаеш от това, може да се чувстваш неудобно да го поискаш. Днес най-доброто нещо, което можеш да направиш за себе си, е да признаеш, че желаеш топли думи, грижовна прегръдка и насърчение, които да ти напомнят, че си обичан.

Таро карта за петък за Козирог: Деветка пентакли, обърната

Обичате да се фокусирате върху победите си и исате другите да видят успеха ви. Но днес внимавайте за потенциалните загуби, тъй като и двете са важни.

На 6 февруари, Деветката на пентаклите, обърнато таро, символизира финансова нестабилност, с която можете да се справите с малко грижа и старание.

Козирог, време е честно да оцените къде се намирате кто цяло – както в какво се справяте добре, така и в къде бихте могли да направите повече. Знанието от какво се нуждаете ви помага да бъдете стратегически настроени, да се усъвършенствате и да направите необходимите промени

Таро карта за петък за Водолей: Справедливост

Водолей, вашата дневна карта таро „Справедливост“, е за това как гледате на справедливостта, когато става въпрос за ресурси или правна система. На 6 февруари ще се появят силни опасения за обществото и ще изразите своите мисли.

Водолей, важно е да бъдеш отворен към мненията на другите хора, дори и да не си съгласен. Чутото може да ти помогне да преосмислиш позицията си за по-голямо въздействие.

Таро карта за петък за Риби: Кралица на мечовете

Един добър приятел е всичко, от което се нуждаете, особено ако този човек е като Кралицата на мечовете. Тази карта таро представлява умен, директен и честен човек. На 6 февруари прекарайте време с някой, който ви казва истината.

Когато получите положителна, истинска и продуктивна обратна връзка на 6 февруари, знаете, че е истинска. Когато обратната връзка е леко остра, ще знаете, че идва от пространство на любов.