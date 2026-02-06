Борисов, Пеевски и Радев се борят за концесията в БСП

Думите от заглавието са на бившия председател на БСП, а сега лидер на "Непокорна България" Корнелия Нинова, изречени в студиото на БНТ. „Бойко Борисов, Делян Пеевски и Румен Радев се борят за концесията в БСП", са точните думи на Нинова, която е разочарована от предателството, което е извършила столетната партия в коалицията с ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Още: Румен Радев ще разбърка картите на цялото партийно представителство

Нинова обясни, че „Непокорна България“ ще представлява лявото на предсрочните парламентарни избори. Предателството, което извърши БСП с Бойко Борисов и Делян Пеевски няма да бъде простено от избирателите, добави тя. За „Непокорна България“ БСП вече не може да бъде коалиционен партньор.

Фатални и непокорни грешки

Нинова призна, че е допускала грешки като лидер на БСП, но не е допуснала една съществена – не се е продала и не се е предала на задкулисието и мафията. „Те са силни и обединени и могат да сринат всеки, който им се опълчи“, предупреди бившият лидер на социалистите.

Корнелия Нинова смята, че БСП няма да влезе в 52-рото Народно събрание.

Тя посочи и каква е посоката на нейната партия „Непокорна България“. „Имаме програма, интересни лица – опитни парламентаристи и някой нови лица. Има млади хора – студенти, световен шампион в спорта. Гледаме да имаме от всичко“, уточни Нинова, без да се позовава на имена.

Корнелия Нинова подчерта, че нейната линия на управление е разграждане модела на Борисов и Пеевски, а Радев отваря вратата за тяхното легитимиране.

