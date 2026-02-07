Забулен в тайна: Какво разкри Иво Христов за проекта на Радев

Не знам дали партията на Румен Радев има име към днешна дата. Водят се разговори, но не знам. Решението за име не е взето. Политическият проект рано или късно ще бъде партия. Само техническото време пречи тя да бъде регистрирана преди изборите. Това сподели бившият началник на кабинета на президента (2017-2026 г.) Румен Радев Иво Христов в ефира на Нова телевизия. И поясни, че в тесния кръг на Радев има бивши служебни министри, от култура, артисти, спортисти. „Но не е моя работа да казва. До няколко седмици Радев ще обяви техните имена“, каза той.

Попитан с кого би се коалирал Радев, Христов отговори, че не мисли, че той трябва да се ангажира с червени линии. „Той създава своя партия като алтернативна на статуквото. Къде е логиката да се коалира с ГЕРБ? Ако бях в позицията на Бойко Борисов също щях да имам повече вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ“, добави той.

Христов заяви, че през 9-те години като президент Радев е изговорил немалко. "В известна степен е облекчен в тази кампания, тъй като тезите са му достатъчно ясни. Той ги е заявявал много пъти. Другите лидери, както виждате, водят по-скоро престрелки помежду си, но никой не заявява някаква стратегическа визия за България. Нещо повече – забелязва се коалиране на цялата съществуваща политическа класа срещу Радев, което само по себе си го легитимира като единствена алтернатива", коментира той.

Относно отношенията на Радев с БСП той заяви, че той винаги е имал отношение на доверие с избирателите на БСП, които има решаващ принос в избирането и преизбирането му за президент. „Той ще се бори за тяхната подкрепя, както е правил и на предходните избори“, каза Христов.