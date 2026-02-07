Войната в Украйна:

Забулен в тайна: Какво разкри Иво Христов за проекта на Радев

07 февруари 2026
Не знам дали партията на Румен Радев има име към днешна дата. Водят се разговори, но не знам. Решението за име не е взето. Политическият проект рано или късно ще бъде партия. Само техническото време пречи тя да бъде регистрирана преди изборите. Това сподели бившият началник на кабинета на президента (2017-2026 г.) Румен Радев Иво Христов в ефира на Нова телевизия. И поясни, че в тесния кръг на Радев има бивши служебни министри, от култура, артисти, спортисти. „Но не е моя работа да казва. До няколко седмици Радев ще обяви техните имена“, каза той.

Попитан с кого би се коалирал Радев, Христов отговори, че не мисли, че той трябва да се ангажира с червени линии. „Той създава своя партия като алтернативна на статуквото. Къде е логиката да се коалира с ГЕРБ? Ако бях в позицията на Бойко Борисов също щях да имам повече вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ“, добави той.

Христов заяви, че през 9-те години като президент Радев е изговорил немалко. "В известна степен е облекчен в тази кампания, тъй като тезите са му достатъчно ясни. Той ги е заявявал много пъти. Другите лидери, както виждате, водят по-скоро престрелки помежду си, но никой не заявява някаква стратегическа визия за България. Нещо повече – забелязва се коалиране на цялата съществуваща политическа класа срещу Радев, което само по себе си го легитимира като единствена алтернатива", коментира той.

Относно отношенията на Радев с БСП той заяви, че той винаги е имал отношение на доверие с избирателите на БСП, които има решаващ принос в избирането и преизбирането му за президент. „Той ще се бори за тяхната подкрепя, както е правил и на предходните избори“, каза Христов.

Виолета Иванова
