Радев заговори предизборно: Поиска пак промени за гласуването в чужбина

Президентът на България в периода 2017-2026 година Румен Радев, който по-рано обяви, че напуска президентската институция, за да се впусне в предсрочните парламентарни избори, обвини управляващото политическо статукво, че целенасочено ограничава правото на глас на българите зад граница, за да съхрани позициите си във властта.

В позиция, публикувана във Фейсбук, Радев определи решението на парламента като поредна стъпка за стесняване на демократичните права на сънародниците ни в чужбина.

Държавният глава заговори предизборно и като партиен лидер

По думите му парламентарното решение разобличава и твърденията, че управляващите се стремят да поддържат и развиват връзките с българската диаспора. Според Радев действията на мнозинството показват обратното - отслабване на чувството за общност и дистанциране от българите извън страната.

Румен Радев подчерта, че предстоящите избори дават възможност тези права да бъдат отстоявани и възстановени. "От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим", заяви Радев в заключение.

