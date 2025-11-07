Любовно предсказание за всяка зодия през ноември 2025 (част 1)

Овен

Много от осъзнаванията за любовта, върху които сте размишлявали през последния месец, ще имат шанс да бъдат изговорени този месец. Никога няма подходящ момент да кажеш нещо, всичко зависи от това колко си сигурен в истината си.

Въпреки че може да е трудно за вас да поставите нуждите си пред тези на другите, особено на настоящ партньор, важно е да говорите открито, докато имате шанс, преди вселената да вземе решението вместо вас.

Това не означава, че трябва да се насилвате да говорите, но повярвайте, че когато думите в ума ви са толкова силни, че не чувате нищо друго, това е вашият знак.

Телец

Големи неща ще се случат този месец за вас с лунното затъмнение във вашия знак само след няколко седмици. За теб последните няколко месеца донесоха проблеми със стабилността във връзките ти и какво изобщо означава това за теб.

Имаше възможности да се развивате, както и да позволите на перспективата си да се промени, за да включите повече от нуждите на партньора си във връзката ви.

Този месец мислете мащабно, независимо дали става въпрос за годеж, съвместно живеене или просто най-накрая да си кажете точно какво чувствате, време е да преминете на следващото ниво.

Близнаци

Помислете да се върнете към себе си този месец. След период на толкова много изпитания и уроци, е време да поставите себе си на първо място.

Това означава също да можете да се освободите от онези взаимоотношения, които просто не са се проявили по начина, по който сте се надявали. По-добре е да се откажеш сега, отколкото да се вкопчваш и да пропуснеш новите възможности от вселената.

Винаги е малко страшно да се откажем от мечта, която сме имали за себе си, и от начина, по който сме си представяли, че ще протече животът, но е необходимо, за да направим място за това (и кой) се опитва да ни намери.

Рак

Този месец би трябвало да ви се стори по-емоционално стабилен. С толкова много въздушна енергия миналия месец и ретроградни планети, беше трудно да следите какво изобщо чувствате и вероятно в крайна сметка сте били претоварени.

Ако наскоро сте направили крачка назад във връзките си, сега е моментът да реинвестирате себе си и енергията си обратно в партньора си. Но това не означава, че трябва да се върнете към предишното.

Фокусирайте се върху себе си и своите нужди, не се опитвайте да компенсирате прекалено много, иначе ще се изтощите. Не забравяйте, че и вие заслужавате време, любов и внимание.

Лъв

В момента се иска от вас да подходите към любовта и връзките по съвсем нов начин. Това означава да погледнем отвъд повърхностното и да видим скритата ценност и връзка с даден човек.

Връзката, за която винаги сте мечтали, може да е с човек, за когото никога преди не сте се замисляли. Бъдете готови да се откажете от перфектната връзка, за да можете да имате тази, която е предназначена за вас.

Никога няма значение как изглежда една връзка отвън, а как се чувстваш отвътре. Нека този идеал бъде този, който задава темата за вас, за да продължите напред в любовта.

Дева

Напоследък връзките ви са ви донесли толкова много нови неща, че ви е било лесно да се съсредоточите върху другия човек и да се опитате да му помогнете. Този месец обаче ви се напомня да се върнете при себе си.

Въпреки че вашият партньор може да преминава през някои свои собствени трудни периоди, това не означава, че вие носите отговорност за неговото оправяне.

Съсредоточете се върху това да станете по-силни и това от своя страна ще се отрази на връзката ви. Всички имаме рани; просто искаме да се уверим, че любовта не е лепенката, която върши истинската работа.

