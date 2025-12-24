Бистрица зове Спас(ителя) от "Надежда", той се дърпа

Звездата на Локомотив София - Спас Делев, който в медийни публикации често е наричан Спасителят, е привлякъл вниманието на ЦСКА 1948. Клубът от Бистрица е отправил оферта към бързоногото крило, като предлаганото възнаграждение е значително по-високо от това, което получава в „Надежда“. За момента обаче е малко вероятно атакуващият футболист да приеме да облече фланелката на втория в класирането в Първа лига.

ЦСКА 1948 изкушава Спас Делев

Новината съобщават колегите от "Тема Спорт", според които Делев ще продължи в настоящия си тим. 36-годишният състезател наскоро подписа нов договор със столичните "железничари", който е до лятото на 2027 година. През есента Спас Делев изигра 21 двубоя във всички турнири, в които вкара пет гола и направи седем асистенции. Бившият национал заформи добро партньорство с Анте Аралица. Хърватинът обаче се контузи тежко през есента, но въпреки това Делев продължи със солидното си представяне.

Както е известно, ЦСКА 1948 вече привлече един футболист от Първа лига. Атакуващият халф на Спартак Варна Бернардо Коуто ще защитава цветовете на "червените". Клубът от Бистрица има интерес и към друг от основните играчи на "соколите" – Шанде. Бразилецът е в полезрението на Левски и чужди клубове. За нов в ЦСКА 1948 може да се брои и германският халф Флориан Кребс. 26-годишният футболист бе уреден през лятото, но остана във финландския Интер Турку до изтичането на договора му, който бе до края на 2025-а.

