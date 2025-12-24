Дори и в мрачната 2025 година Григор Димитров показа, че е абсолютен световен елит в тениса (ОБЗОР)

Единственият българин в световния тенис при мъжете - Григор Димитров, изпраща една от най-мрачните си години в професионален план. 2025 бе кошмарна за Григор заради физическите проблеми, които го съпровождаха на почти всеки турнир. Ракета номер 1 на България за пръв път от доста време насам отсъства и за дълъг период от време от кортовете, като изпусна почти цялата втора половина на сезона. И въпреки всички проблеми, Григор намери начин и през тази година да покаже, че е абсолютен световен елит в тениса.

Между контузиите и тениса от световна класа: Григор Димитров през 2025

Григор влезе в 2025 с проблемите от 2024-та, които започнаха някъде около участието му на Уимбълдън, където се отказа заради контузия в адукторите. После българинът бе принуден да се откаже и на US Open 2024, като надеждите бяха, че ще успее да влезе напълно възстановен в новата година. Това обаче не се случи, въпреки добрия старт на сезона. Григор тръгна с няколко победи на турнира в Бризбън, където е ставал два пъти шампион, но се отказа заради контузия на 1/2-финалната фаза.

Годината тръгна с проблеми за Гришо, но и последва 1/2-финал на Мастърс

Това се случи непосредствено преди първия за годината турнир от Големия шлем - Australian Open, където Димитров пак бе принуден да се откаже още в първия си мач от турнира. Последва отпадане в първия кръг на турнир в Катар, а след това и отказване в първия кръг на турнир в Дубай. Надеждата се върна за първите Мастърс надпревари в САЩ: Димитров стигна до 1/8-финал в Индиън Уелс, губейки от Карлос Алкарас, а след това дойде и най-силното му класиране за годината - 1/2-финал на Мастърса в Маями, където отстъпи на Новак Джокович.

Още: Лоша новина за Гришо преди турнира в Бризбън, очакват го много трудни мачове в Куисленд

Сезонът на клей - на приливи и отливи, но отливът се падна точно за Ролан Гарос

Силните изяви на американска земя дадоха самочувствие на Григор за сезона на клей. Той стигна до 1/8-финал на Мастърса в Монте Карло, но пък там допусна най-тежката загуба в кариерата си като резултат - 0-6, 0-6 от Алекс де Минор. Гришо обаче показа реакция и стигна до 1/8-финал на неудобния за него Мастърс в Мадрид, преди да загуби от канадеца Диало. Последва ранно отпадане и на Мастърса в Мадрид от италианския квалификант Пасаро.

Григор очевидно е имал своите съображения в турнирите преди Ролан Гарос, защото там още в първия кръг отново взе решение да се откаже - четвърто поредно отказване на турнир от Големия шлем. Така Димитров смени фокуса към следващия голям турнир - Уимбълдън, като този път реши да не участва на друга надпревара на трева, а да се хвърли директно в дълбоките води в Лондон. И за изненада на мнозина: Григор се представи впечатляващо в "Ол Ингланд Клъб".

Още: Григор Димитров се нареди до Джокович, Синер и Алкарас по ключов показател за 2025 г.

Походът на Уимбълдън, доминацията над Синер и злощастната контузия

Димитров стартира участието си с три поредни победи над Йошихито Нишиока, Корентен Муте и Себастиан Офнер, за да си уреди място на 1/8-финал в надпреварата. А там го чакаше един от двамата хегемони в световния тенис от последните години - Яник Синер. Отписан от много анализатори, Григор влезе освободен в срещата и просто се опита да играе най-добрия си тенис. И го направи: спечели първите два сета, като тотално доминираше на корта. И когато изглеждаше, че няма какво да спре Димитров, в третия сет кошмарна контузия го отказа от мача.

Докъде щеше да стигне Гришо, ако не бе контузията срещу Синер?

И до днес остават въпросителни какво щеше да се случи, ако организаторите не бяха пуснали покрива на централния корт. Това решение, с което Димитров не бе съгласен, доведе до твърде голяма пауза и създаде предпоставка за изстиване на мускулатурата и потенциална контузия. Промениха се и условията на корта. Все пак Григор опита да не се повлияе от това решение и игра до 2:2 гейма, когато на свой сервис разкъса гръден мускул. Първоначално изглеждаше като схващане, което ще бъде преодоляно, но болката бе изписана на лицето му.

Димитров пропусна възможността да запише може би най-голямата победа в кариерата си - срещу действащ номер 1 в тениса, и то на турнир от Големия шлем. Но само това, че Григор водеше с 2:0 сета и категорично надиграваше считания за непобедим по това време Синер, говори красноречиво за нивото на тениса на българския тенисист. Именно в този мач се видя, че Гришо е абсолютен световен елит и само може да се гадае докъде щеше да стигне на Уимбълдън, ако не бе контузията.

Още: Решението на Григор Димитров, което доказва, че все още има големи амбиции в тениса

Григор се отказа и от US Open, за да прекрати рекордна серия в Големия шлем

В крайна сметка Синер, който сам призна, че не приема този мач като победа, успя да стигне до титлата на Уимбълдън. А за Димитров последва операция и дълго възстановяване, което не се знаеше кога ще приключи. Надеждите бяха, че ще успее да се възстанови за US Open, но това не се случи, което означаваше пето поредно отказване в Големия шлем, като този път то дойде още преди турнира, а не по време на мач. Така Григор загуби рекордната си серия от 58 поредни участия в Големия шлем.

Епизодичната поява на Мастърса в Париж - заявка за по-силно завръщане през 2026

Григор изпусна и азиатското турне, а за края на сезона имаше заявки за няколко турнира, но не бе ясно дали наистина ще се включи в тях. В крайна сметка българинът се отказа от по-малките турнири и реши да се пробва единствено на последния Мастърс за годината - този в Париж. Там той се завърна с победа над местния представител Джовани Мпетши Перикар, но след това реши да не излезе за втория си двубой срещу Даниил Медведев.

Промени за Григор през 2025 - нова половинка в живота и нов треньор на корта

Така сезонът на Григор Димитров приключи - с мисъл за следващата кампания 2026, когато ще навърши 35 години. Всъщност единствено Джокович е по-възрастен от Гришо в челните позиции на световната ранглиста. Все пак 2025 донесе и хубави моменти на Григор в личен план - събра се с мексиканската актриса Ейса Гонзалес, която го гледа на няколко турнира и му даде допълнителен импулс на корта. Самият Димитров заговори, че има различни планове и проекти отвъд тениса, като намекна, че краят не е толкова далеч.

Със сигурност обаче Димитров ще опита отново да доближи световните върхове в тениса през 2026, а това ще се случи и с нов треньор. Българинът се раздели с Джейми Делгадо, като това се случи по желание на треньора, който реши да продължи работа със своя сънародник и представител на топ 10 на световната ранглиста - Джак Дрейпър. Новият треньор на Гришо се казва Ксавие Малис: белгиец, който е играл срещу Димитров в миналото. От щаба на българина отпада и Даниел Валверду.

Григор Димитров е спечелил почти всичко в кариерата си, но така и не успя да стигне до спор за титла от Големия шлем. Според водещите тенис анализатори, българинът е изпуснал момента за това. Но пък онзи мач с Синер от Уимбълдън показа, че в Григор все още има класата да направи един финален щурм в един от четирите големи турнира. Има не само класата, но и нужният опит за такъв подвиг - и защо да не го направи през 2026?

Автор: Стефан Йорданов

ОЩЕ: Въпреки дългото отсъствие: Григор Димитров заработи колосална сума в тениса през 2025-а