Любовно предсказание за всяка зодия през ноември 2025 (част 2)

Първа част можете да прочетете тук.

Везни

След като вече си избрал себе си, ще видиш какво е чувството, когато друг те избере. Не се притеснявай, ако в началото това ти се струва трудно.

Но не си позволявай да забравиш, че това е била целта на цялата работа, която си вършил, и какво си искал от любовта.

След като сте били във връзка, която е била едностранчива твърде дълго, може да се почувствате обезсърчително, когато някой действително е вложил енергия във вас и е създал това безопасно и сигурно пространство.

Опитайте се да не позволявате на тези чувства на получаване да ви отблъснат от нещо, което е предназначено за вас. Уверете се, че оставате в своята истина, с възможно най-много стени и споделяйте какви са чувствата ви. Това ще промени всичко напред.

Скорпион

Любовта никога не става лесна, докато не ѝ позволим. През последния месец имаше някои мрачни, но прекрасни моменти, които ви позволиха да се откъснете и да видите повече истина за романтичните си избори, отколкото преди.

Растежът винаги е танц напред-назад и не се очаква от нас всичко да е ясно. Целта е да останем с него, да посрещаме всеки ден такъв, какъвто е, и да откажем да приемаме по-малко, отколкото знаем, че заслужаваме.

Този месец бележи време, когато нивото ви на толерантност ще бъде много ниско за всичко, което не отговаря на това. Времето за добри игри отмина, сега е моментът да започнете да играете завинаги.

Стрелец

Не е изненада, че промяната е на хоризонта за вас, но може би тя се случва по различен начин, отколкото сте се надявали.

Това е част от способността да останем гъвкави, макар че докато продължаваме напред с живота, понякога представата, която имаме за това как си мислим, че ще бъдат нещата, не е начина, по който те в крайна сметка се проявяват и това е нормално.

Само не забравяйте да бъдете честни с всички замесени относно истинските си чувства и планове, които правите.

Престоят прекрасни неща, които отдавна се очакват, но трябва да се увериш, че си създал/а пространството, за да ги получиш. Не пропускай благословиите само защото се страхуваш да се откажеш от уроците си.

Козирог

Животът винаги ще се развива, не можем да го спрем, но можем да контролираме как реагираме на тези промени. Понякога изглежда, че е по-лесно просто да се затворим и да се преструваме, че не се случва, но единственото нещо, което се случва по този начин, е, че пропускаме най-хубавите части от живота.

Опитай се да приемеш това, което се случва около теб, може би не е чак толкова лошо. Партньорът, който е предопределен да остане в живота ти, ще го направи.

Няма да се налага да се опитвате да ги убеждавате или да измисляте начини да ги задържите. Просто трябва да бъдете себе си и да се опитате да гледате на всичко, което се случва в живота ви сега, като на нещо, което се случва за вас. Именно тук магията може да се разгърне.

Водолей

Чисто новите глави са красиви, но могат да бъдат и малко плашещи. Винаги има период на адаптация между това къде сме били и накъде се насочваме.

В отношенията често се налага да преминем през много депрограмиране от старите си връзки, за да можем напълно да приемем тази, в която сме сега.

Това е добре, тъй като е част от процеса. Опитайте се да видите партньора си такъв, какъвто е в действителност, а не като представител на всички, с които сте били преди.

Да можем да растем и да се учим означава, че започваме да правим различни избори. Позволете си да видите, че вече сте го направили.

Риби

Любовта може да изглежда малко повече като реалния живот този месец и малко по-малко като фантазия. Въпреки че това е, което сте искали от известно време, все още е необходимо известно приспособяване, за да можете напълно да прегърнете тази нова глава.

Нормално е да се чудите или да се чувствате скептично, че промените, които се случват, всъщност ви доближават до връзката, която искате да имате, но този път трябва да се доверите, че е така.

Любовта винаги ще бъде магическа, но тя ви е необходима и за да се грижи за вас в дните, когато сте болни. Понякога истинска магия се случва, когато двама души просто решат да споделят живота си заедно.