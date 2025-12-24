Любопитно:

Българският писател, обвинен във великобългарски шовинизъм, който си отиде като отшелник в манастир

24 декември 2025, 19:25 часа 308 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Змей Горянин - писателят, който след 1944 г. е хвърлен в затвора

Светозар (Светлозар) Акендиев Димитров, известен в литературните среди като Змей Горянин, е роден в Русе на 11 януари 1906 година в семейството на чиновници. До 1930 година той самият работи като чиновник в родния си град в Общинското земеделско стопанство, както и в печатница „Учител“. Малко по-късно през 1930 година започва работа като счетоводител в Дирекция на „Храноизнос” в столицата. През 1942 година за кратко работи като цензор в Дирекция по печата към Министерството на външните работи и вероизповеданията, след което се посвещава изцяло на литературна дейност.

Още: Българинът, за когото китайците написаха ода: Прославил страната ни на 3 континента

Именно последната му работа е причината след 1944 година да е преследван от управляващите. Заради интереса му към историята и търсенето на материали за творбите, които пише, Народният съд го обвинява във „великобългарски шовинизъм“. 

През април 1945 година писателят е осъден на една година затвор, но въпреки това остава верен на принципите си. Книгите му са включени в „Списъка на фашистката литература“, след което са иззети от библиотеките. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След излизането си от затвора, въпреки съветите на Георги Караславов, Христо Радевски и Младен Исаев, писателят категорично отказва да се разкае публично. Той остава верен на принципите си и не получава реабилитация. По този повод Змей Горянин единствено заявява гордо и категорично: „Та именно те най-добре знаят, че не съм спирал ничий труд да излезе. Защо да декларирам нещо, което е факт.“

Творчество

През 1923 година писателят прави първите си крачки в литературата, когато печата своите ученически стихотворения. Те намират трибуна в списанията „Ученическа мисъл“, „Изгрев“, „Светли зари“, „Българска мисъл“ и „Хиперион“, а по-късно и във вестниците „Светлоструй“, „Литературен глас“, „Пладне“, „Зора“, „Време“, „Земеделско знаме“ и други.

Основен сюжет в неговите разкази, повести, романи и пиеси са българските националноосвободителни борби. През 1929 година излизат първите му разкази в пловдивското юношеско списание „Детски живот“.

Издава книжки за деца и юноши в библиотеките „Златна библиотека“, „Отбрани приказки“, „Златен клас“, „Завети“, „Родно гнездо“, „Древна България“. Написва над 50 книги. Сред тях е автобиографичната „Червеният хотел“, романите „Бачо Киро“, „Дунавът тече“, „Силата на робите“, „Кнез Иван Кулин“, „Звезда керванджийка“, които са на историческа тематика. Сътрудничи си с Елин Пелин за писането и редактирането на списание „Българска марка“.

Издава цикъл от стихове посветени на народната медицина, която е негова голяма страст. Негово дело е и стихосбирката с религиозни химни „Пред празника“. Докато работи в Бачковския манастир, написва стихотворния цикъл „Православие“. Стихосбирката „Нощ и ден“ е пропита с тъгата в душата му.

Още: Българинът, който откри истинско чудо, дало надежда на милиони, и получи "Оскар" за наука

Заради разностранните си интереси, Горянин се сприятелява с известни писатели, художници, скулптори, музиканти, лекари аптекари. Сред тях са Елин Пелин, Александър Балабанов, Фани Попова-Мутафова, Йордан Стубел, Васил Стоилов, Данаил Дечев, Кирил Буюклийски, Марко Марков, Георги Златев-Черкин, Асен Балкански и много други.

Резбарството също е негова голяма страст - той изработва цяла колекция от модели на къщи в дърворезба, дворци, пантеони, овчарски геги.

Последните години от живота на Змей Горянин 

Манастирът „Седемте престола“ в Софийско, сгушен в Елисейна, е мястото, където писателят прекарва последните години от живота си, в тясна килия с глинен под и малко прозорче. Праведният Змей Горянин избягва всякакви публични изяви и живее като отшелник до смъртта си. При неясни обстоятелства той умира на 25 август 1958 година. Така съпругата му Соня Горянин описва смъртта му.

Писателят е погребан в двора на манастира. Гробът му се намира до този на неговия приятел и игумен на манастира - езотерика Христофор Клопов. Приживе двамата приятели поделят изключително богата езотерична библиотека.

След смъртта на писателя съпругата му Соня Горянин прави неуспешни опити да извади творчеството му от забравата и мрака. Години след смъртта му тя успява с разрешението на Светия синод и на Врачанския митрополит да постави плоча на гроба на Змей Горянин, на която е изписано неговото четиристишие:

"Душата ми копней за тишина,

сърцето ми тупти безспир за мир.

Зове го горда Стара планина

и сгушения в нея манастир".

Още: Българската писателка, чийто живот е белязан от скандална любов, разграбен архив и мистериозна смърт

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Писател българи Змей Горянин Невъзпятите герои
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес