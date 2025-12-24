Синдромът на "доброто дете": Какво представлява и защо е опасен

С идването на Коледа става време и за традиции, семейни трапези, светлини и украси и, разбира се, да бъдем добри, за да получим подаръци. Въпреки че може да изглежда като невинна тема, фактът да "бъдем добри" може да доведе до много вредна и опасна психологическа патология за тези, които страдат от нея. Това е известно като Синдром на "доброто дете", който отразява поведенчески модел, при който индивидът се стреми да угажда на другите и да спечели одобрението им.

Това може да бъде невинно, когато е в умерени граници, но когато се превърне в "обсесия", може да доведе до много вредни последствия.

Характеристики на този синдром

Снимка: iStock

При този проблем, е нормално да има определени признаци или характеристики, чрез които може да се разкрие наличието на тази патология. Константна обаче е нуждата от одобрение. В този смисъл индивидът вярва, че доброто поведение е единственият начин да се почувства обичан или ценен в рамките на дадена общност или семейство.

По този начин може да се стигне до емоционална репресия, при която чувства като тъга или гняв се крият, защото могат да бъдат възприети като слабост или нещо негативно. По този начин, когато възникне конфликт, той се избягва, просто за да не се чувства човек неудобно, без да защитава собствените си граници и желания. Може да има и затруднение да се каже "не", тъй като те се интересуват повече от това да угаждат на другите, отколкото от собственото си благополучие.

Наличието на този проблем на психологическо ниво може да доведе до ниско самочувствие и вътрешна празнота, тъй като може да показва, че индивидът е израснал, без да се познава наистина, и чувства, че живее в неудовлетвореност и с проблеми с доверието.

Откъде произхожда проблемът и как може да бъде решен

Снимка: iStock

Както много други подобни проблеми, този обикновено възниква през детството, когато се затвърждава идеята, че да си добро дете означава да не причиняваш неудобства и да не създаваш проблеми, като се пренебрегва естественото емоционално развитие и начинът, по който се изразяват основните емоции. В зряла възраст това може да доведе до споменатите по-горе проблеми, както и до проблеми при установяването на балансирани взаимоотношения, като според специализирания блог по психология "Psicologia y Mente" често се наблюдават изблици на гняв или емоционални изблици, дължащи се на натрупана потиснатост.

За да се справите с това, най-важното е да се научите да поставяте граници и да изразявате това, което чувствате, като поставяте собствените си нужди на първо място и се научите да давате и да получавате. Така започва промяната и този широко разпространен проблем се променя, пише "Marca".