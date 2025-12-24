Скандалът расте! Задържаха президента на Фенербахче заради положителна проба за кокаин

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Президентът на Фенербахче Садетин Саран е задържан след положителен тест за кокаин, пишат турските медии. По-рано през деня стана ясно, че пробата от косата му е била положителна, докато от кръвта, урината и ноктите са отрицателни. Официални позиции имаше както от "жълтите канарчета", така и от самия бизнесмен. Акцията е част от разследване за разпространение на наркотици в Истанбул. Миналия петък Саран даде и показания по обвинения в „предоставяне на наркотични вещества, употреба на наркотични вещества и улесняване на употребата на наркотични вещества“.

Спортният адвокат Анил Динчер обясни как седи ситуацията с президентството на Садетин Саран в клуба: "Тъй като няма окончателно съдебно решение срещу него, считаме, че той ще продължи да изпълнява функциите си на председател. Единствено ако съдебно решение окончателно установи, че е виновен, председателството му може да бъде отменено. Следователно, дори и да бъде арестуван, докато не бъде доказано наказателно обвинение и съдебното решение не бъде окончателно, заместник-председателят ще упражнява правомощията и задълженията на председателя, докато решението не бъде окончателно", каза той.

"Нашият президент, г-н Садетин Саран, беше задържан тази вечер от провинциалното командване на жандармерията от президентската канцелария на Фенербахче в рамките на текущо разследване. Разследването все още продължава и се провежда в съответствие с принципите на правовата държава, под ръководството и отговорността на компетентните органи.

Ние сме напълно уверени, че нашият президент ще преодолее този процес с разум и хладнокръвие, както е правил досега. Работата, извършвана в интерес на нашия клуб, ще продължи без прекъсване; нашият президент, г-н Садетин Саран, ще остави тези дни зад себе си и ще продължи да работи решително за нашия клуб. Председателят на нашия Управителен съвет Шекип Мостуроглу, членовете на Управителния съвет, адвокатите на клуба и адвокатите на нашия президент, г-н Садетин Саран, съпътстват нашия президент през целия процес", написаха от Фенербахче.

Позиция на Саран

"Първо и най-важното, искам ясно и недвусмислено да заявя, че веществото, за което се твърди, че тестът на Института по съдебна медицина е излязъл положителен, не съм го използвал през целия си живот. Да не говорим за използване, дори не съм го виждал отблизо. Тези твърдения представляват открита кампания за опорочаване, насочена срещу мен, която цели да навреди на моите лични права и репутация", написа пък Саран.

"В хода на този процес искам също така ясно да заявя, че съм готов незабавно и без никакво колебание да предоставя всякакви проби отново. В този контекст, въпросът за извършването на споменатия тест отново в Института по съдебна медицина и провеждането на повторен тест ще бъде официално поискан от прокуратурата, която води разследването... От друга страна, фактът, че информацията, свързана с дело, за което е наложено решение за поверителност, е публикувана едновременно и координирано в някои медии още от първите часове на сутринта, когато се твърди, че е излязъл тестовият резултат, е сериозно обстоятелство, което изисква специална и внимателна оценка", завърши той.

Автор: Джем Юмеров

