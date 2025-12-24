Бездомното дете, което накара сър Алекс Фъргюсън да наруши принципите си

Легендарният треньор на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън е известен с много неща – манталитет на победител, непримиримост, решителност, буен нрав и принципи. Как събира всичко това в една личност, само той си знае. Но именно принципите бяха едно от най-важните неща за него, особено когато ставаше въпрос за Манчестър Юнайтед. На Фърги не му пукаше как се казваш, кой си и какво си направил. Ако нарушиш правилата му – изхвърчаш. Но тази история доказва, че правилата са направени, за да се нарушават. В крайна сметка, щом сър Алекс Фъргюсън наруши принципите си – всеки може.

Сър Алекс Фъргюсън наруши принципите си точно веднъж

Великият шотландец не привличаше кой да е в Манчестър Юнайтед. Той искаше само най-доброто от най-доброто за клуба. Не го впечатляваха доклади на скаути, компилации в YouTube или видеа в TikTok (въпреки че тази платформа не съществуваше по неговото време като треньор). Той държеше лично да види какво може футболистът на терена преди да го вземе. Но един ден това се промени. Еднократно. Само за този един път. Само за това младо момче от третата португалска дивизия.

Бебе е вкарал 40 гола в 6 мача

Тиаго Мануел Диаш Корейра, по-познат като Бебе, е португалец, роден през 1990 г. Израснал е в малкото градче Лоуреш. Когато е малък родителите му го оставят на баба му. Тя, на свой ред, го оставя в сиропиталище и му обещава, че след две седмици ще се върне за него. Уви, тя никога не идва отново. Именно в приюта Бебе се учи да играе футбол. Както и на улицата – с другите бездомни деца. Играе за Португалия на Световното първенство за бездомни хора през 2008, където вкарва 40 гола в 6 мача. Година по-късно играе и на европейското по стрийт футбол.

За две години Бебе стига от улицата до първа дивизия на Португалия

Третодивизионния португалски Естрела да Амадора забелязва Бебе и го привлича. Треньорът веднага се влюбва в играта му. Още една година по-късно, португалецът осъществява мечтата си. Витория Гимараеш го привлича и той е на път да направи дебюта си в професионалния футбол. Но настъпва неочакван обрат. Бебе вкарва 5 гола в 6 мача по време на предсезонната подготовка и веднага привлича вниманието на много европейски грандове. Но едва ли някой е предполагал какво ще се случи след това.

Сър Алекс Фъргюсън нарушава принципите си заради Бебе

Тогава сър Алекс Фъргюсън нарушава принципите си. Без изобщо да е гледал Бебе да играе, той се съгласява да го привлече, като тогава Манчестър Юнайтед дори плаща откупната му клауза в размер на 8.8 милиона евро. Фърги се доверява на помощника си Карлош Кейрош. И така през лятото на 2010 г., без да е изиграл дори един професионален мач, Бебе подписва с един от най-големите клубове в света.

Бебе е едно от най-големите разочарования на „Олд Трафорд“

Е, сър Алекс Фъргюсън най-вероятно няма да наруши своите принципи повече. Бебе се превърна в едно от най-големите трансферни разочарования за шотландеца. Португалецът изиграва само 7 официални мача за „червените дяволи“, в които вкарва 2 гола. Преминава под наем в Турция и Португалия, но никъде не успява да се разиграе. През 2014 г. преминава в Бенфика за 3 милиона евро, но отново е преотстъпван на няколко пъти.

В момента Бебе е на 35 години и играе в третата дивизия на Испания

Най-дълго играе за Райо Валекано, като освен постоянния си трансфер при мадридчани, той изкарва и три периода под наем там. За Райо Бебе изиграва 187 мача, в които вкарва 24 гола и записва 17 асистенции. Други по-известни отбори, в които е играл са Бешикташ, Ейбар и Реал Сарагоса. В момента, на 35 години, се подвизава в третото ниво на испанския футбол за Ибиза. И така, Бебе си остава единственият футболист, за когото великият сър Алекс Фъргюсън наруши принципите си. И едва ли шотландецът си е скубал косите, че е пръснал онези 8.8 милиона евро на вятъра, но със сигурност се е убедил, че не си струва да се отказва от правилата си.

