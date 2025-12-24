Любопитно:

Минус 56 градуса с виелица: В Якутия чакат да стане и по-студено (ВИДЕО)

24 декември 2025, 21:35 часа 477 прочитания 0 коментара
Сибир, Якутия - температурата там достигна минус 56 градуса по Целзий, което прави мястото най-студеното на Земята в момента. При това синоптиците очакват минус 60 градуса през следващите дни.

Мощна снежна виелица мъчи село Тикси, в Якутия, вече трети ден - това е пример колко е лошо времето. Училищата отмениха часовете още преди да наближи Коледа по католически стил (в Русия Коледа се празнува на 7 януари), а детските градини са затворени. Сняг се трупа пред входните врати на къщите и хората не могат да напускат имотите си, обобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Европа мръзне? В Сибир търпят -50°C заради недостиг на гориво (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
