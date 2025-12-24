Минус 56 градуса с виелица: В Якутия чакат да стане и по-студено (ВИДЕО)

Сибир, Якутия - температурата там достигна минус 56 градуса по Целзий, което прави мястото най-студеното на Земята в момента. При това синоптиците очакват минус 60 градуса през следващите дни.
❄️ Ice apocalypse in Siberia— NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025
-56°C has been recorded in Yakutia — the lowest temperature on Earth right now.
Residents of the village of Tiksi are suffering from a powerful blizzard that has been ongoing for the third day.
Schools have canceled classes, and kindergartens are… pic.twitter.com/AQ0S2xpFz5
Мощна снежна виелица мъчи село Тикси, в Якутия, вече трети ден - това е пример колко е лошо времето. Училищата отмениха часовете още преди да наближи Коледа по католически стил (в Русия Коледа се празнува на 7 януари), а детските градини са затворени. Сняг се трупа пред входните врати на къщите и хората не могат да напускат имотите си, обобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.
