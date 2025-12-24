Лайфстайл:

Раздадоха медалите за пълен провал в Купянск: Z-каналите вкупом реват предколедно (ВИДЕО)

Руската армия не контролира Купянск. Това масово признават най-известните руски военнопропагандни канали в Телеграм (т. нар. Z-блогъри), като буквално ронят горчиви сълзи в куп публикации.

Още: Путин от топлия стол в Москва: Зеленски защо не влезе в Купянск, като е техен? Превзехме го, но още се водят битки

На първо място - каналът "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Той констатира, че руските командири в Купянското направление лъжели, както и че голяма част от руския плацдарм при река Оскол вече е загубена, включително селата Кондрашовка, Радковка и Московка, както и районът близо до млекопреработвателния завод, а Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са се вклинили между Западно и Калиново. Също така, според "Рибар", през декември едно подразделение е загубило близо 150 войници при подстъпите към едно от селата, "освободени" още през ноември (КАРТА).

"Систематичното преувеличаване на успехите и предаването на невярна информация на по-високи нива вече доведоха до разпространение на невярна информация на най-високо възможно ниво. Поради неточни доклади за ситуацията до висшестоящите, резерви, които "не бяха необходими" за превземане и прочистване на Купянск, бяха преразпределени в други райони", констатира "Рибар".

"Съдейки по тази карта, руските въоръжени сили вече са загубили почти цялата територия на Купянск. Очевидно "мрачните антикризисни мерки на фалшивия Зеленски с фалшивото видео" на входа на Купянск и собствените им пропагандни видеоклипове за контрол над града не помогнаха на (руската) група "Запад" да удържи града в действителност, кой би си помислил. Но всички получиха медали. Очевидно трябва да очакваме трето освобождение на Купянск в бъдеще", пише друг руски Z-канал, "Военен осведомител".

Още: Русия за пръв път каза колко плаща за войната си в Украйна и пак уж превзе Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ситуацията в Купянск може да е по-лоша от очакваното по-рано. Според полеви доклади, врагът е постигнал успех в Московка, Соболевка и Радковка, като е въвел резерви в битката и е увеличил броя на своите дронове във въздуха. Врагът се опитва да откъсне нашите части от основните сили и да изравни фронта. Красивите съобщения за превземане на всичко и всички станаха официални, така че много от нашите части дори съобщават, че плащанията за активни настъпателни и отбранителни действия са спрели", съобщава "Два майора", също популярен руски военнопропаганден телеграм канал.

"Купянск е прецакан", констатира още един Z-блогър, Анатолий Радков.

По руски и украински данни, боеве в Купянск има само в североизточните му покрайнини. Както Зеленски, така и говорителят на украинския генщаб полковник Виктор Трехубов предупредиха в средата на декември, че за пълното прочистване на града от руснаците ще са необходими няколко седмици. На 20 ноември, началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов каза, че Купянск е превзет от руската армия, след това руският диктатор Владимир Путин го повтори многократно и дори стигна дотам да се заканва на Украйна и Европа с многозначителното "събитията от Купянск ще се повтарят отново и отново". За това поне може и да е прав - Още: Русия превзе Украйна: Така излезе от прякото излъчване на поредното заседание на руското военно министерство (ВИДЕО)

А междувременно, в Саратов местната петролна рафинерия пак гори, от рано сутринта - резултат от изглежда поредна успешна украинска атака с дронове:

Ивайло Ачев
