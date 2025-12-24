Спорт:

"Светлина в тунела" за емблематичен български клуб! Готви големи новини за 2026 година

Ръководството на Пирин Благоевград излезе с важна публикация в навечерието на коледните и новогодишните празници. "Орлетата" обещаха големи новини в началото на 2026 година, като по текста им може да предположим, че става въпрос за нов собственик. През следващите месеци клубът ще продължи да работи в оптимален числен състав, при строго придържане към сигурен и обезпечен бюджет. От Пирин не скриха също, че ще залагат на млади кадри.

"Изминалите месеци не бяха леки. Клубът преминава през период, който изисква трезва преценка, отговорност и последователни и ясни решения. Именно затова в последно време бяха предприети действия, насочени към стабилизиране на спортно-финансовото състояние и към полагане и подреждане на основите, върху които Пирин да продължи да съществува достойно, устойчиво и с почит към историята, която клубът има", започват от Пирин.

Те споменават, че са се раздели с част от състезателите, чиито възнаграждения не са отговаряли на реалните възможности на "орлетата". Паралелно с това благоевградчани полагат усилия за запазване и развитие на младите професионални футболисти. Голямата цел пред ръководството е гарантиране на стабилен бюджет. 

"Клубът се намира в напреднал процес на професионални разговори и анализ, свързани с бъдещата собственост на отбора, като обществеността ще бъде информирана своевременно при наличие на конкретни решения. Разглеждат се правни рамки, финансови параметри, текущи договори и всички ключови документи. Подходът е ясен - внимателен, отговорен и насочен към решения, които да гарантират проспериращо бъдеще за всички, участващи пряко и косвено в историята и развитието на нашия любим футболен отбор", разкриха от Пирин.

През следващите месеци клубът ще продължи да работи в оптимален числен състав, при строго придържане към сигурен и обезпечен бюджет. "Знаем, че сега идват празници, Коледа е време за надежда, а Нова година за нови хоризонти. В Пирин вярваме, че 2026 година ще донесе „светлина в тунела“, повече спокойствие и повече поводи за гордост - такива, каквито този клуб, неговите истински фенове и този град заслужават. Най-доброто предстои. Благодарим ви, че сте с нас. Очаквайте наистина големи новини в началото на 2026 г.", завършват благоевградчани.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
