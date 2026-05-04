На 4 май: 4 зодии ще получат ясно послание от Вселената

На 4 май 2026 четири зодиакални знака получават мощен знак от Вселената. По време на намаляващата пълна Луна в Стрелец, ние знаем какво означава да усещате онова специално чувство за неотложност, но знаейки, че имате силата, необходима да посрещнете тази неотложност.

1. Стрелец

Винаги, когато получите знак от Вселената, вие знаете точно защо ви е показан този знак и какво да правите с него. В понеделник Вселената ви напомня кой сте всъщност и какво истински обичате. Били сте заседнали вътре, но природата е тази, която ви прави щастливи.

Трудно е да се концентрирате върху простите неща в свят, който изисква да съсипвате мозъка си с непрестанни данни. И все пак, знаете, че трикът е да спрете шума и да прегърнете дърво, символично или по друг начин. Разходете се навън и помиришете цъфналия люляк. Прекарването на време сред природата ви се отразява изключително добре.

2. Овен

Има моменти, когато забравяте, че сте самостоятелна личност. Вселената ви напомня какво наистина обичате в този ден и ви кара да гравитираш към него. Винаги има време да действате според това, което се очаква от вас, но не и в този ден. Отделете време за себе си и правете това, което ви носи радост.

Интересното е, че вдъхновявате другите да правят същото. Всеки, който тръгне по вашите стъпки в понеделник, открива, че и той обича да бъде сам и да живее живота си по свои собствени правила.

3. Дева

Казвате, че не ви пука толкова много, че започвате да звучите като празни приказки. Истината обаче е, че ви пука. Всъщност, много ви пука.

В понеделник Вселената се опитва да ви измъкне от апатията ви, защото знае, че имате много повече в себе си, което да дадете. Заслужавате повече, отколкото си позволявате, и по време на намаляващата пълна Луна в Стрелец, вие осъзнавате това.

Не е нужно да се изключвате от света и да се преструвате, че не ви пука през цялото време. Вместо това, позволете си да почувствате чувствата си. Макар и трудно, винаги си заслужава.

4. Риби

В понеделник улавяте знаци чрез чувства и може би дори чрез сънища. Не винаги приемате сънищата си сериозно, но по време на този транзит идва послание.

Следването на интуицията ви отвежда в нов начин на мислене. Чувствали сте се заседнали за известно време там, но сега сте готови да се промените. Вселената ви помага да осъзнаете, че определени модели в живота ви трябва да приключат, тъй като те не ви водят към най-висшето ви аз. Знаете какво да правите, Риби, така че действайте.

