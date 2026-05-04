Бивш кмет на Ню Йорк е в болница в критично състояние

04 май 2026, 6:03 часа 430 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Рудолф Джулиани, бивш кмет на Ню Йорк и бивш съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, е в критично, но стабилно състояние в болница. Това съобщи неговият говорител Тед Гудман, цитиран от Асошиейтед прес, цитиран от БТА. Той не съобщи какво е довело 81-годишния мъж до болницата, нито от колко време е там. Още: Лъже съда: Бившият адвокат на Тръмп Руди Джулиани пак е осъден

Снимка: Getty images

"Кметът Джулиани е боец, който е посрещал всяко предизвикателство в живота си с непоколебима сила, и в момента се бори с същата сила", заяви Гудман в изявление в социалните медии. Той добави, че Джулиани "остава в критично, но стабилно състояние".

В петък Джулиани водеше своето онлайн шоу "America's Mayor Live" в петък вечерта от Палм Бийч, Флорида. В началото му, той се разкашля и гласът му звучеше по-дрезгав от обикновено, като отбеляза, че е пресипнал.

Джулиани беше наречен "кметът на Америка" заради лидерството си в Ню Йорк след атаките от 11 септември 2001 г. По-късно той стана личен адвокат на Тръмп за известно време и подкрепи твърденията на Тръмп за измама на изборите през 2020 г., спечелени от демократа Джо Байдън.

Тръмп и неговите поддръжници загубиха десетки съдебни дела, в които твърдяха, че е имало измама, а многобройните преброявания, прегледи и одити на изборните резултати не откриха никакви признаци за значителни нередности или грешки, припомня АП.

"Нашият невероятен Руди Джулиани, истински воин и безспорно най-добрият кмет в историята на Ню Йорк, е бил хоспитализиран и се намира в критично състояние", написа Тръмп в профила си в собствената си социална мрежа.

"Каква трагедия, че беше третиран толкова зле от лудите радикални левичари, всички демократи – А ТОЙ БЕШЕ ПРАВ ЗА ВСИЧКО! Те манипулираха изборите, измислиха стотици истории, направиха всичко възможно, за да унищожат нашата нация, а сега, погледнете Руди. Толкова е тъжно!"

Джулиани беше хоспитализиран през септември, след като претърпя фрактура на прешлен и други наранявания при автомобилна катастрофа в Ню Хемпшир. Той се кандидатира за Сената на САЩ през 2000 г., но се оттегли от надпреварата срещу Хилари Клинтън, след като беше диагностициран с рак на простатата, припомня АП.

Антон Иванов Отговорен редактор
