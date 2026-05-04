"Това е неприемливо за мен": Тръмп отхвърли новия мирен план на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е прегледал новото мирно предложение на Иран, но го е отхвърлил. Той направи това изявление в коментар пред Нейтън Гутман, журналист на израелското издание Kan News. „Това е неприемливо за мен. Разгледах го, разгледах всичко и е неприемливо“, каза Тръмп пред репортер. Според CNN, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че САЩ са отговорили на предложението на Иран чрез Пакистан. Той добави, че Техеран проучва отговора на Вашингтон.

Countries from all over the World, almost all of which are not involved in the Middle Eastern dispute going on so visibly, and violently, for all to see, have asked the United States if we could help free up their Ships, which are locked up in the Strait of…

„Нашият 14-точков план е посветен изключително на прекратяването на войната и не включва въпроси, свързани с ядрената програма. На този етап сме фокусирани върху конкретни мерки за прекратяване на войната в региона, включително Ливан“, каза Багаей. Говорителят на иранското външно министерство увери, че предложението на Техеран не разглежда ядрения въпрос. Той също така отбеляза, че искането на САЩ за разминиране на Ормузкия проток не е част от плана на Иран.

Ал Джазира съобщи преди това, позовавайки се на източници, че Иран е предложил на САЩ триетапен план за прекратяване на войната чрез Пакистан . Иранският план има за цел да превърне временното прекратяване на огъня в край на войната в рамките на 30 дни.

Според източниците на изданието, първият етап от плана е постепенното отваряне на Ормузкия проток и премахването на блокадата на САЩ върху иранските пристанища. Вторият етап от плана предвижда Иран да възобнови обогатяването на уран след изтичане на установения лимит от 3,6%, в съответствие с т. нар. „принцип на нулевия запас“. Третият етап от иранския план, според изданието, е влизане в стратегически диалог с арабските му съседи и създаване на система за сигурност, обхващаща целия Близък изток.

„Страни от цял свят, почти всички от които не са замесени в близкоизточния спор, който се развива толкова явно и жестоко, за да го видят всички, са поискали от Съединените щати да помогнем да освободим техните кораби, които са заключени в Ормузкия проток, заради нещо, с което те нямат абсолютно нищо общо. Те са просто неутрални и невинни свидетели“. Това написа на профила в социалната мрежа Truth Social Доналд Тръмп.

„За доброто на Иран, Близкия изток и Съединените щати, ние казахме на тези страни, че ще преведем техните кораби безопасно през тези ограничени водни пътища, за да могат да продължат свободно и сполучливо с бизнеса си. Отново, това са кораби от райони на света, които по никакъв начин не са замесени в онова, което в момента се случва на Близкия изток. Казах на представителите си да им съобщят, че ще приложим най-добри усилия да изведем техните кораби и екипажи безопасно от протока. Всички те заявиха, че няма да се завърнат, докато зоната не стане безопасна за навигация и всичко останало“, написа още той.

„Този процес, Проект „Свобода“, ще започне в понеделник сутринта, по близкоизточно време. Напълно съм наясно, че представителите ми водят много положителни разговори със страната Иран и че тези разговори могат да доведат до нещо много положително за всички. Движението на корабите е просто предназначено да освободи хора, компании и страни, които не са сторили абсолютно нищо нередно. Те са жертви на обстоятелствата. Това е хуманитарен жест от името на Съединените щати, близкоизточните страни, но особено на страната Иран. Много от тези кораби започват да изчерпват запасите от храна и всичко останало, необходимо за големи екипажи да останат на борда по здравословен и хигиеничен начин. Мисля, че това би отишло далеч в показването на добра воля от името на всички тези, които са воювали толкова упорито през последните няколко месеца. Ако по какъвто и да е начин този хуманитарен процес бъде попречен, това попречене, за съжаление, ще трябва да бъде отстранено с сила. Благодаря ви за вниманието към този въпрос“, обяви още Тръмп.