Финландия отпуска още 300 млн. евро на Украйна

Финландия се съгласи да отпусне 300 милиона долара за отбранителна подкрепа на Украйна. Президентът Володимир Зеленски обяви това в Telegram след среща с финландския премиер Петери Орпо. Зеленски отбеляза, че по-голямата част от средствата ще отидат за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.

„Искрено оценяваме това и обсъдихме приоритетни области на нашата отбрана – предимно противовъздушната отбрана – които могат да бъдат укрепени с помощта на този пакет“, сподели президентът.

Още: Конфликтът Москва-НАТО: Учения със стрелба на 70 км от Русия, Германия впряга частния сектор за бъдеща война

Зеленски също така предложи на финландския премиер да засили двустранното партньорство между страните чрез подписване на споразумение за дроновете. Той отбеляза, че Украйна е готова да сподели опит и да подкрепи онези, които укрепват страната ни от самото начало на пълномащабното нахлуване на Русия. „Засегнахме и международните дейности, по-специално европейската ни интеграция. Сега е добра възможност да започнем преговори и Украйна напълно го заслужава“, добави президентът.

Припомняме, че германското правителство одобри основните бюджетни насоки за 2027 г., които предвиждат допълнителна помощ за Украйна в размер на 11,6 милиарда евро през 2027 г. и 8,5 милиарда евро годишно от 2028 до 2030 г.

Още: Финландия откри чужд дрон върху замръзнало езеро край границата с Русия

Берлин призна, че тези суми могат да се променят в зависимост от нуждите на Киев. Министърът на финансите Ларс Клингбайл обясни намаляването на помощта за Украйна след 2027 г. с това, че Европейският съюз вече е договорил програма за заеми в размер на 90 милиарда евро.

Освен това, републиканският сенатор Мич Макконъл от Кентъки съобщи, че Пентагонът все още не е превел 400 милиона долара на Украйна , които бяха отпуснати от Конгреса на САЩ още през 2025 г. Според него финансовата помощ, отпусната на Украйна, „събира прах“ в Пентагона от няколко месеца.