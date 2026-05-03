Стабилен Алекс Николов не стигна на Лубе, титлата вече изглежда мираж

03 май 2026, 22:17 часа
Снимка: LUBE Volley Facebook
Волейболната звезда на България Александър Николов изигра стабилен мач, но не успя да помогне на своя Кучине Лубе Чивитанова при поражението с 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25) от Перуджа във втория финален двубой за титлата в италианското първенство. Родният ас и съотборниците му поведоха, но допуснаха обрат, а в серията вече изостават с 0:2, като се играе до 3 победи. Третата среща ще се проведе на 6 май в Перуджа.

Александър Николов и Лубе загубиха от Перуджа

Николов се отличи с 14 точки (1 ас, 2 блокади) и стана втори по резултатност. Толкова записа и Ерик Льоепки (1 ас, 1 блокада). Техният съотборник Матия Боло приключи с 16 пункта в двубоя, продължил два часа и девет минути. За победителите с 23 пункта блесна Уасим Бен Тара. С 18 точки завърши Олех Плотницкий.

Домакините стартираха уверено и спечелиха първия гейм с 25:21. Впоследствие обаче гостите демонстрираха класата си. Те показаха стабилност в ключовите моменти и направиха впечатляващи обрати във втория и третия гейм. В четвъртата част Перуджа затвори мача с 25:23.

Междувременно по време на волейболното първенство в Русия се разрази сериозен скандал, в който косвено бе намесено името на Симеон Николов. Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, разкрива как на семейство привърженици на Локомотив Новосибирск е било попречено да присъстват свободно на четвъртия двубой от малкия финал срещу Зенит (подробности четете в линка).

Джем Юмеров
