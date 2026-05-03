Стабилен Алекс Николов не стигна на Лубе, титлата вече изглежда мираж

Волейболната звезда на България Александър Николов изигра стабилен мач, но не успя да помогне на своя Кучине Лубе Чивитанова при поражението с 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25) от Перуджа във втория финален двубой за титлата в италианското първенство. Родният ас и съотборниците му поведоха, но допуснаха обрат, а в серията вече изостават с 0:2, като се играе до 3 победи. Третата среща ще се проведе на 6 май в Перуджа.

Николов се отличи с 14 точки (1 ас, 2 блокади) и стана втори по резултатност. Толкова записа и Ерик Льоепки (1 ас, 1 блокада). Техният съотборник Матия Боло приключи с 16 пункта в двубоя, продължил два часа и девет минути. За победителите с 23 пункта блесна Уасим Бен Тара. С 18 точки завърши Олех Плотницкий.

Домакините стартираха уверено и спечелиха първия гейм с 25:21. Впоследствие обаче гостите демонстрираха класата си. Те показаха стабилност в ключовите моменти и направиха впечатляващи обрати във втория и третия гейм. В четвъртата част Перуджа затвори мача с 25:23.

Междувременно по време на волейболното първенство в Русия се разрази сериозен скандал, в който косвено бе намесено името на Симеон Николов. Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, разкрива как на семейство привърженици на Локомотив Новосибирск е било попречено да присъстват свободно на четвъртия двубой от малкия финал срещу Зенит (подробности четете в линка).