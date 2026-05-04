Тръмп активира операцията "проект Свобода" в Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че от днес сутринта "по близкоизточното време" американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, показва негов пост в социалната му мрежа "Трут соушъл". Операцията "проект "Свобода", ще започне в понеделник сутринта, по времето на Близкия изток", уточни президентът на САЩ. Тръмп добави, че прави това по молба на други страни. Още: "Това е неприемливо за мен": Тръмп отхвърли новия мирен план на Иран

Трайна мисия

"Страни от целия свят, почти всички от които не са въвлечени в конфликта в Близкия изток, който се води толкова очевидно и брутално пред очите на всички, се обърнаха към САЩ с молба да им помогнем да освободим техните кораби, които са блокирани в Ормузкия проток поради нещо, с което те нямат абсолютно нищо общо — те са просто неутрални и невинни свидетели! За доброто на Иран, Близкия изток и Съединените щати, ние казахме на тези държави, че ще изведем корабите им безопасно от тези ограничени водни пътища, така че те да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си."

Не е ясно дали това ще бъде трайна мисия. Според Тръмп "те заявиха, че няма да се върнат, докато зоната не стане безопасна за навигация и всичко останало".

"Напълно съзнавам, че моите представители водят много положителни разговори с Иран и че тези разговори могат да доведат до нещо много положително за всички. Движението на корабите има за цел просто да освободи хора, компании и държави, които не са направили абсолютно нищо лошо – те са жертви на обстоятелствата", отбелязва още Тръмп.

"Това е хуманитарен жест от страна на Съединените щати, страните от Близкия изток, но най-вече от страна на Иран. На много от тези кораби хранителните запаси са на привършване, както и всичко останало, необходимо за поддържането на здравословни и хигиенични условия на борда за големите екипажи. Смятам, че това би било важен жест на добра воля от името на всички, които се бориха толкова упорито през последните няколко месеца", се казва в същия пост.

"Ако по някакъв начин този хуманитарен процес бъде възпрепятстван, за съжаление ще се наложи да се реагира решително", добави още Тръмп.

