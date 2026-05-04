"Осакатеният" Реал Мадрид с победа на честта в Каталуния, "кралете" отложиха празненствата на Барса

Реал Мадрид победи Еспаньол с 2:0 като гост.

Домакините влязоха добре в мача и се отчетоха с няколко удара. Гостите отвърнаха в осмата минута, когато Винисиус уцели греда. Малко по-късно Ферлан Менди се контузи и беше заменен от Фран Гарсия. В средата на полувремето се разигра интересна ситуация. Първоначално главният съдия Хесул Хил изгони Омар Ел Хилали с директен червен картон за нарушение срещу Вини Жуниор. ВАР обаче се намеси и санкцията бе понижена на жълт картон.

Опитите на "кралете" до почивката не радваха на успех. Каталуцните пък изглеждаха по-опасният тим, но в крайна сметка не вкараха. В началото на втората част Арнолд ходеше по ръба на бръснача заради опасни действия. На десния бек му се размина само с жълт картон. В 55-ата минута тъкмо появилият се от скамейката Гарсия асистира на Вини Жуниор за 1:0. Десетина минути по-късно бразиелцът реализира втория си гол.