Тотнъм удари сензацията на сезона във Висшата лига и направи огромна крачка към спасението

Тотнъм постигна изключително ценен успех с 2:1 при визитата си на Астън Вила в двубой от 35-ия кръг на Висшата лига. Конър Галахър и Ричарлисон дадоха комфортен аванс на "шпорите" до средата на първото полувреме. Едва дълбоко в добавеното време Емилиано Буендиа реализира почетното попадение за "виненочервените". Тимът на Роберто Де Дзерби събра 37 точки, с които изплува над зоната на изпадащите, изпреварвайки Уест Хям с 1. Нотингам е 16-и с 39.

Гостите поведоха в 12-ата минута. Топката стигна до Галахър след избиване на дълго хвърлен тъч. Халфът не се поколеба и със силен шут вкара за 1:0. Малко по-късно Палиня уцели греда, а Муани бе спрян от Емилиано Мартинес. Стражът обаче остана безпомощен в 25-ата минута, когато Ричарлисон засече с глава центриране на Тел за 2:0.

Tottenham Hotspur are out of the bottom three.



Their 2-1 win against Aston Villa, with goals from Conor Gallagher and Richarlison, lifts Roberto De Zerbi's side above West Ham United.



Nottingham Forest play Chelsea on Monday.

След почивката лондончани контролираха темпото. Към края на мача Тайрон Мингс пропусна с глава. В шестата минтуа от добавеното време Буендиа намали изоставането на домакините, които нямаха сили и възможност за нещо повече. Вила допусна втора поредна загуба във Висшата лига, но все още има шест точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за Шампионската лига. До края на сезона остават три кръга.

