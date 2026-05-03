Тотнъм удари сензацията на сезона във Висшата лига и направи огромна крачка към спасението

03 май 2026, 23:04 часа 751 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тотнъм постигна изключително ценен успех с 2:1 при визитата си на Астън Вила в двубой от 35-ия кръг на Висшата лига. Конър Галахър и Ричарлисон дадоха комфортен аванс на "шпорите" до средата на първото полувреме. Едва дълбоко в добавеното време Емилиано Буендиа реализира почетното попадение за "виненочервените". Тимът на Роберто Де Дзерби събра 37 точки, с които изплува над зоната на изпадащите, изпреварвайки Уест Хям с 1. Нотингам е 16-и с 39.

Гостите поведоха в 12-ата минута. Топката стигна до Галахър след избиване на дълго хвърлен тъч. Халфът не се поколеба и със силен шут вкара за 1:0. Малко по-късно Палиня уцели греда, а Муани бе спрян от Емилиано Мартинес. Стражът обаче остана безпомощен в 25-ата минута, когато Ричарлисон засече с глава центриране на Тел за 2:0.

След почивката лондончани контролираха темпото. Към края на мача Тайрон Мингс пропусна с глава. В шестата минтуа от добавеното време Буендиа намали изоставането на домакините, които нямаха сили и възможност за нещо повече. Вила допусна втора поредна загуба във Висшата лига, но все още има шест точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за Шампионската лига. До края на сезона остават три кръга.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Астън Вила Висша лига Тотнъм
