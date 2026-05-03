Антонели няма спирка във Формула 1! 19-годишният феномен надви Норис в интригуващ дуел в Маями

Андреа Кими Антонели постигна третата си победа от началото на сезона във Формула 1! Той се поизпоти повече от успехите си в Китай и Япония, но спечели директен дуел за първото място в Маями със световния шампион от Макларън - Ландо Норис. 19-годишният италиански пилот на Мерцедес, който триумфира с преднина от 3.264 секунди, увеличи на 20 точки аванса си срещу своя съотборник Джордж Ръсел, който днес завърши на четвърто място.

Началото обаче беше хаотично. Шарл Льоклер, Кими Антонели и Макс Верстапен се вкопчиха в жестока битка за първото място, но лидерът в класирането от Мерцедес излезе от един от завоите, а четирикратният световен шампион с Ред Бул се завъртя без контакт със съперник. Това остави Льоклер начело на колоната, но скоро след това състезанието бе спряно от автомобил за сигурността след катастрофи на Хаджар и Пиер Гасли.

PURE CHAOS AT THE START! 😱



Here's how the Miami Grand Prix start unfolded ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LVdxET24Et — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

При рестарта Льоклер запази първото си място пред Ландо Норис и Антонели, а зад тях Оскар Пиастри изпревари Джордж Ръсел за четвъртото място. Картинката обаче се промени в 13-ата обиколка, когато световният шампион от Макларън Норис изпревари Льоклер, записа рекордна обиколка и оглави състезанието. Веднага след него и Антонели мина пред болида на Ферари.

Льоклер направи първия бокс сред лидерите в 22-та обиколка, а той бе последван моментално от Ръсел. Останалите изчакаха малкото капки дъжд в Маями и след всички спирания Антонели оглави класирането пред Норис и Верстапен. Зад тях бяха Льоклер, Ръсел и Пиастри.

Антонели и Норис се отделиха бързо от Верстапен и образуваха 10 секунди разлика 20 обиколки преди края, а битката за победата в Маями бе изцяло между двамата. Тя беше спечелена от италианския тийнейджър с преднина от 3.264 секунди. Пиастри пък изпревари Льоклер за двоен подиум на Макларън. Пилотът на Ферари дори се завъртя, което помогна и на Ръсел и Верстапен да го изпреварят. Неговият съотборник Люис Хамилтън завърши зад него на седмо място.