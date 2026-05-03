Интер е новият шампион на Серия А! Милан с голяма грешка, но Юве не се възползва заради чутовен гаф

Интер победи Парма с 2:0 в двубой от 35-ия кръг на италианското първенство и подпчетата шампионската си титла в Серия А! На „Джузепе Меаца“ Маркус Тюрам откри резултата в добавеното време на първата част, а Хенрих Мхитарян сложи точка на спора в 80-ата минута. Така "нерадзурите" събраха 82 точки и дръпнаха с 12 пред Наполи при три оставащи кръга. Миланският колос си връща златото именно от "партенопейците", които му го взеха драматично през сезон 2024/25.

Грешки на Милан и Юве

Преди това Ювентус направи огромен гаф и завърши 1:1 с вече изпадналия Верона. Торинци не успяха да се възползват от грешка на Милан, като заемат четвъртото място с 65 пункта и последната квота за Шампионската лига. Те изостават на две от "росонерите" и водят само с три точки на Кома. Верона е с 20 точки и вече е сигурен изпадащ във втора дивизия.

⚫️🔵 Inter are Serie A champions for the 21st time in their history! 🏆🇮🇹



Cristian Chivu wins the league on his first season in charge at the club. pic.twitter.com/NOUHhcETLD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2026

Ювентус бе по-добрият отбор на собствения си стадион, но Верона реализира едно от малкото си положения в 34-ата минута чрез Киърън Бауи, който получи асистенция от Домагой Брадарич. Душан Влахович все пак изравни и спаси точката след час игра.

Милан пък загуби с 0:2 гостуването си на Сасуоло. Доменико Берарди даде аванс в полза на домакините още в петата минута, а положението за "росонерите" стана още по-тежко в средата на първата част, когато втори жълт и съответно червен картон получи Фикайо Томори. Арман Лориенте оформи крайното 2:0 в 47-ата минута.

