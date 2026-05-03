Шеф в Лудогорец: Имаме доста фенове, които страдат! Искам да им се извиня

Лудогорец има доста фенове, които страдат от игровия облик на отбора: това каза изпълнителният директор на тима Ангел Петричев след загубата от ЦСКА с 0:1 като гост в дербито от плейофите в Първа лига. Поредният разочароващ резултат накара Петричев да застане пред медиите, за да коментира кризата в тима, като той използва възможността да се извини на феновете на отбора и да им обещае съвсем друго лице през следващия сезон.

"Лудогорец се бори за честта си на първо място, защото това е отбор, който създаде традиция. Отбор, който има доста привърженици, които страдат от игровия облик на отбора в момента. Тук е моментът, ако мога още веднъж да им се извиня, ще направим всичко възможно Лудогорец да изглежда по различен начин следващия сезон", каза Петричев.

"До края на сезона има доста мачове и да опитаме да завоюваме второто място. Би било хубаво, ако спечелим директна квота за Лигата на конференциите", добави още той пред журналисти на Националния стадион "Васил Левски". Според Петричев, Лудогорец трябва да изпие горчивата чаша до дъното и да покаже, че може да бъде силен и в трудни моменти.

