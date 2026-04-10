Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 13 до 19 2026

Три зодиакални знака привличат наистина добър късмет през цялата седмица, от 13 до 19 април 2026 г., тъй като енергията на Овен се засилва.

От следващите седем дни, транзитите на Овен ще заемат важна роля в пет от тях. За да използвате най-добре тази ориентирана към действие енергия, е важно да се съсредоточите. Тъй като Новолунието и щастливият стелиум на Овен ще достигнат своя връх в петък, 17 април, вие ще бъдете насочени да продължите напред и да се възползвате от нови начала.

И все пак, искате да се уверите, че те са свързани с вашата цел. Не искате просто момент на успех или късмет, а цял живот. Бъдете търпеливи и не бързайте към финалната линия. Това е вашият шанс да осъществите мечтите си, но трябва да сте бистри и фокусирани, за да го направите.

1. Лъв

Възползвайте се максимално от този шанс, Лъв. В петък, 17 април, Новолунието в Овен изгрява, заедно със стелиума в този огнен знак. Това създава невероятно интензивен набор от енергия, подтикващ ви към нови начала и изобилие. Овенът е огнен знак като вас, така че се чувствате енергични и ентусиазирани.

Само не забравяйте, че трябва да обмислите какво искате да създадете, вместо да приемате, че само силата може да прояви това, което желаете. Трябва да сте готови да предприемете действия. Доверието в себе си е ключово , за да можете да се чувствате уверени в посоката, в която всъщност искате да поемете.

Започвате нещо ново в живота си. Независимо дали го осъзнавате съзнателно или не, този момент е момент, към който ще се обръщате назад години наред и ще виждате, че тогава всичко се е променило. Внимавайте да виждате всичко ясно и да подхождате към това ново начало с най-високо ниво на почтеност. Това означава, че няма скрити намерения или тайни. Тъй като Сатурн е част от стелиума в Овен, не е нужно нищо по-малко от най-добрата ви същност, за да се възползвате от късмета, който ви заобикаля.

2. Девa

Може да ви се струва, че не можете да отделите време или да бъдете търпеливи към нови начинания или идеи; обаче, няма причина да бързате, Дева. Интензивността на енергията на Овен може да ви накара да се чувствате сякаш сте във времева криза, за да предприемете действия или да бъдете чути от някой в ​​живота си. И все пак, това е илюзия на огнения знак.

Бъдете търпеливи и си напомняйте, че е по-добре да се движите в потока на вселената, отколкото да се борите срещу нея. Това е ключово, тъй като сезонът на Телец започва в неделя, 19 април. Докато енергията на Овен ви кара да жадувате за промяна, Телецът ви помага да донесете късмет в живота си.

Овенът иска да крещите от покривите и да предприемате действия, независимо от всичко. Телецът, от друга страна, възприема по-бавен подход на наблюдение и планиране. Обединете тези енергии, за да можете да създадете промяната, която е от полза за мечтите ви сега и в бъдеще. Предайте се на божествения план за живота си, но останете активен участник.

3. Близнаци

Близнаци, бъдете отворени за нови връзки. В четвъртък, 16 април, Марс в Овен се подравнява с Плутон във Водолей. Това е невероятно благоприятно време за вас да създадете неочаквани връзки и да се възползвате от възможностите. Може дори да откриете своята цел в този живот.

Марс в Овен ви насочва да се съсредоточите върху това, което искате да създадете за себе си. Плутон във Водолей ви вдъхновява да се освободите от това, което ви е спъвало. Това е моментът да започнете да живеете живота си по свои собствени правила, за да можете да привлечете и късмета, предназначен за вас.

Вдъхновяващата енергия на Марс и Плутон ви помага да насочите фокуса си към един проект, вместо да чувствате, че трябва да правите всичко наведнъж. Останете отворени за това, което възниква, както по отношение на възможности, така и на сътрудничества. Предопределен ви е сезон на късмет, но това няма да се случи сами. Толкова дълго сте разчитали на себе си, че е време да започнете да се отваряте към онези връзки, които могат да променят всичко.