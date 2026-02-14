Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 16 до 22 февруари

Три зодиакални знака привличат истински късмет през цялата седмица от 16 до 22 февруари 2026 г. Слънчевото затъмнение при новолуние във Водолей на 17 февруари създава мощен портал за нови начала и неочаквани промени.

17 февруари бележи и началото на Лунната Нова година и Годината на Огнения Кон , което прави енергията интензивна и незабравима. Бъдете готови да предприемете действия в следващите дни. Доверете се на всичко, което сте направили, за да се подготвите за този момент, и знайте, че това е точно това, което заслужавате.

Този модел на бързо ускорение и проявление продължава през цялата седмица, тъй като Сатурн и Нептун се сблъскват в Овен в петък, 20 февруари. Това е един от най-драматичните транзити на 2026 г. Той ви помага да разберете какво трябва да направите, за да влезете в съдбата си и да наблюдавате как животът ви се трансформира по невероятни начини.

Енергията на Вселената не е линейна и не винаги следва логика. Вместо това, тя действа в божествено време, гарантирайки, че всичко се случва, когато е предопределено. Вие сте били търпеливи и тези астрологични знаци привличат късмет, докато приемат новата времева линия, която се разгръща.

Близнаци

Пригответе се за съвсем ново пътешествие, Близнаци. Във вторник, 17 февруари, ще настъпи Новолунното слънчево затъмнение във Водолей, което ще измести живота ви в съвсем различна посока и ще отвори вратата към разширяване. Водолей носи късмет и тъй като този момент бележи и началото на годината на Огнения кон, тази енергия се усилва допълнително.

Не се колебайте да предприемете действия или да поемете по нов път в живота си. Където и да сте в момента, знайте, че сте предопределени за повече. Новолунието и слънчевото затъмнение във Водолей ви предвещават едно дълбоко ново начало, макар че то може да се случи по неочаквани начини. Това е естеството на новолунието, съвпадащо със слънчево затъмнение. И двете събития често водят до внезапни промени, които пренасочват пътя ви.

Важно е да сте готови да кажете „да“ на това, което Вселената предлага, като същевременно отделите време за размисъл, тъй като Годината на Коня може да донесе импулсивна енергия. Това е вашият шанс най-накрая да направите живота си такъв, какъвто някога сте искали да бъде. Просто трябва да сте готови да го прегърнете.

Рак

Рак, сбъдни това, за което си мечтал. В сряда, 18 февруари, започва сезонът на Рибите и късметът най-накрая ще се обърне във ваша полза. Слънцето в Риби носи късмет и изобилие, но за да прегърнеш напълно тази енергия, трябва да си готов да вярваш в мечтите си.

Тази енергия е предназначена да ви помогне да проявите намеренията си, да постигнете целите си и да промените живота си по невероятни начини. С настоящите космически влияния, това може да се свърже и с вашия кариерен път или с изборите, които правите за себе си. Останете отворени за това, което ще се появи през предстоящата седмица, тъй като сте благословени с нова и щастлива възможност.

Сезонът на Рибите е време да се доверите на това, което ви води, дори и да не сте съвсем сигурни как ще стигнете до там. Божественото доверие е от решаващо значение, особено когато работите с духовната енергия на Рибите. Важно е също да се вслушвате в интуицията си и да сте готови да приемете промяната. Тази седмица може да се окажете изтласкани извън зоната си на комфорт. Запазете място за това, което не сте очаквали, тъй като там се крие най-големият ви късмет.

Лъв

Вярвай в процеса, Лъве. Сатурн и Нептун образуват съвпад в Овен в петък, 20 февруари. Тази енергия бележи началото на нов и щастлив цикъл. Това е време да се освободите от това, което вече не е в съответствие с мисията на душата ви, за да можете да постигнете всичко, което ви е писано в този живот.

Срещата на Сатурн и Нептун в Овен не се е случвала през живота ви, което означава, че работите с напълно нова и непозната енергия. Овенът е свързан с движение напред и инерция, така че бъдете внимателни да не мислите прекалено много или да се колебаете, когато правите промени в живота си. Вместо това, имайте вяра в процеса и се доверете, че тази енергия ви води точно там, където трябва да бъдете.

Сатурн и Нептун не са образували съвпад в Овен от 1703 г., което подчертава важността на този момент. Докато Сатурн представлява дисциплина и усилия, Нептун ви насърчава да мечтаете и да си представяте повече за себе си. Вярвайте в себе си и в способността си да промените живота си за една нощ. Никоя възможност не е твърде добра, за да е истина през този щастлив период.