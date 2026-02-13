Джон Макенроу избра "най-добрия на всички времена" измежду Надал, Федерер и Джокович

Легендата Джон Макенроу е една от най-откритите личности в тениса, готов да раздава похвали и критики, където сметне за необходимо. Естествено, когато става въпрос за "Голямата тройка", той запазва най-висшата си форма на възхищение, като се има предвид, че Новак Джокович, Роджър Федерер и Рафаел Надал са широко признати за тримата най-велики играчи в историята на спорта. Въпреки това, преди няколко години американец всъщност направи разграничение между тримата, като избра този, когото смяташе за "най-добрия играч на всички времена".

Джон Макенроу изрба "най-добрия" от "Голямата тройка"

В радиоинтервю за WFAN Макенроу беше категоричен в мнението си за това кой е бил най-великият тенисист по онова време. Той не се поколеба да посочи Федерер, имайки предвид постоянството му на корта: "Федерер, като цяло, по отношение на постоянството, е най-великият тенисист на всички времена. На второ място е Надал. Ако тези двамата играят един срещу друг и и двамата дават най-доброто от себе си, бих казал, че Надал се справя по-добре от Федерер. Той обаче е по-податлив на контузии. Новак Джокович и Анди Мъри са двамата най-добри след тях."

Джокович също коментира този въпрос наскоро

Не е изненадващо, че когато Джокович, Федерер или Надал бъдат попитани по този въпрос, те остават резервирани. Сърбинът държи на тази позиция, особено като се има предвид, че той остава в центъра на общественото внимание, тъй като все още е активен на върха в спорта, докато двамата му големи съперници се оттеглиха през 2022 и 2024 година. Попитан за това в края на миналата година, Ноле отговори: "Често ми задават този въпрос, като изброяват различни статистически данни, но истината е, че не съм в подходяща позиция да коментирам тази тема. Освен това би било неуважително към всички съперници, които съм имал през кариерата си. Смятам се за голям фен на тениса и уважавам всички епохи преди моята. Не е лесно да се сравняват различни епохи, защото тенисът е претърпял много промени през годините по отношение на екипировката, топките, настилките и технологиите. Всичко стана по-професионално."

Наскоро Джокович се вбеси на въпрос от журналист в Мелбърн, който омаловажи успехите му. Той се разгневи от думите, че в началото на кариерата си е преследвал Роджър Федерер и Рафаел Надал, а сега преследва лидерите в световната ранглиста - Карлос Алкарас и Яник Синер. Сърбинът обясни, че е неуважително да не се споменава периода, в който самият той доминираше в турнирите от Големия шлем.