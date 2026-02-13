Лайфстайл:

Джон Макенроу избра "най-добрия на всички времена" измежду Надал, Федерер и Джокович

13 февруари 2026, 13:00 часа 447 прочитания 0 коментара
Джон Макенроу избра "най-добрия на всички времена" измежду Надал, Федерер и Джокович

Легендата Джон Макенроу е една от най-откритите личности в тениса, готов да раздава похвали и критики, където сметне за необходимо. Естествено, когато става въпрос за "Голямата тройка", той запазва най-висшата си форма на възхищение, като се има предвид, че Новак Джокович, Роджър Федерер и Рафаел Надал са широко признати за тримата най-велики играчи в историята на спорта. Въпреки това, преди няколко години американец всъщност направи разграничение между тримата, като избра този, когото смяташе за "най-добрия играч на всички времена".

Джон Макенроу изрба "най-добрия" от "Голямата тройка"

В радиоинтервю за WFAN Макенроу беше категоричен в мнението си за това кой е бил най-великият тенисист по онова време. Той не се поколеба да посочи Федерер, имайки предвид постоянството му на корта: "Федерер, като цяло, по отношение на постоянството, е най-великият тенисист на всички времена. На второ място е Надал. Ако тези двамата играят един срещу друг и и двамата дават най-доброто от себе си, бих казал, че Надал се справя по-добре от Федерер. Той обаче е по-податлив на контузии. Новак Джокович и Анди Мъри са двамата най-добри след тях."

ОЩЕ: Рафа Надал посочи основната разлика между Джокович и Федерер, която направи сърбина най-добър

Анди Мъри, Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович

Джокович също коментира този въпрос наскоро

Не е изненадващо, че когато Джокович, Федерер или Надал бъдат попитани по този въпрос, те остават резервирани. Сърбинът държи на тази позиция, особено като се има предвид, че той остава в центъра на общественото внимание, тъй като все още е активен на върха в спорта, докато двамата му големи съперници се оттеглиха през 2022 и 2024 година. Попитан за това в края на миналата година, Ноле отговори: "Често ми задават този въпрос, като изброяват различни статистически данни, но истината е, че не съм в подходяща позиция да коментирам тази тема. Освен това би било неуважително към всички съперници, които съм имал през кариерата си. Смятам се за голям фен на тениса и уважавам всички епохи преди моята. Не е лесно да се сравняват различни епохи, защото тенисът е претърпял много промени през годините по отношение на екипировката, топките, настилките и технологиите. Всичко стана по-професионално."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Наскоро Джокович се вбеси на въпрос от журналист в Мелбърн, който омаловажи успехите му. Той се разгневи от думите, че в началото на кариерата си е преследвал Роджър Федерер и Рафаел Надал, а сега преследва лидерите в световната ранглиста - Карлос Алкарас и Яник Синер. Сърбинът обясни, че е неуважително да не се споменава периода, в който самият той доминираше в турнирите от Големия шлем.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Новак Джокович Рафаел Надал Роджър Федерер Джон Макенроу
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес