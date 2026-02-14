Обрат: Марко Рубио отмени в последния момент срещата с европейските лидери за Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отмени в последния момент среща с европейските лидери относно войната в Украйна, насрочена за Мюнхенската конференция по сигурността. Европа се опасява, че това е сигнал за промяна в настроенията във Вашингтон, съобщава Financial Times. Според журналисти, висшият американски дипломат е трябвало да участва в среща с лидерите на Германия, Полша, Финландия и Европейската комисия в петък следобед, но е отменил срещата в последния момент, позовавайки се на дублиране на срещи в графика си.

Припомняме, че по-рано тази вечер Доналд Тръмп предупреди Зеленски, че е време да побърза. Американският президент обяви, че Путин е готов за мир и отново прехвърли отговорността към Киев.

Анонимен европейски служител нарече това „лудост“. Както отбелязва Financial Times, това се случва в момент, когато администрацията на Тръмп все повече се дистанцира от европейските си съюзници и се опитва да тласне Украйна към споразумение с Русия. И това е въпреки факта, че след Мюнхен, както вече е известно, Рубио ще пътува до Будапеща, за да се срещне с унгарския премиер Виктор Орбан – най-проруският лидер в ЕС, който блокира всякакви съвместни усилия на ЕС в подкрепа на Украйна.

Високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ, чието име също не беше оповестено, заяви пред изданието, че Вашингтон се стреми към допълнително „засилване“ на връзките с европейската страна, която, за разлика от останалата част от ЕС, споделя визията на администрацията на Тръмп за мир в Украйна.

Планирано е Рубио да произнесе реч на конференцията в Мюнхен в събота. И, както отбелязва Financial Times, европейските представители с нетърпение очакват обръщението му, надявайки се да чуят, че САЩ са смекчили позицията си след ескалацията около Гренландия преди месец. „Хората тук намират за толкова трудно да повярват, че страната, която изигра такава роля в освобождаването на Европа, която създаде плана „Маршал“ и съюзите, сега обръща гръб. И го прави, като прави отстъпки на Русия“, каза пред FT американският сенатор Демократическата партия Питър Уелч.

На настоящата Мюнхенска конференция по сигурността, която се провежда от 13 до 15 февруари в Германия, съдбата на Украйна остава несигурна и виси на косъм, тъй като дипломатическият процес за прекратяване на войната на практика е стигнал до задънена улица и участниците не очакват пробив. Основните разногласия се отнасят до териториалните претенции на Русия и гаранциите за сигурност за Киев. Въпреки участието на десетки световни лидери, този форум може да завърши с изявления за солидарност, без конкретни решения.

Според Politico, САЩ не са готови да сключат отделни споразумения за сигурност с Украйна, докато войната с Русия не приключи, което допълнително засилва несигурността. Украинският президент Володимир Зеленски възнамерява да призове партньорите си да увеличат натиска върху Москва и да предоставят повече помощ, докато Киев и Москва продължават да преговарят за мирните условия чрез други форуми.