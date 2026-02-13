Нов в ЦСКА за първия си гол: „Усетих колко радостни са феновете, беше лудо“

В ЦСКА определено могат да са доволни от зимната си селекция. Цели двама от новаците бяха титуляри в двата мача след подновяването на редовния сезон – бразилското крило Лео Перейра и халфът Макс Ебонг. Беларусинът вкара първия си гол с екипа на „червените“ при победата с 2:0 над ЦСКА 1948 в 1/4-финалния мач за Купата на България. Той даде и първото си интервю, откакто е футболист на ЦСКА, като в него говори за емоциите след първото си попадение и за това как е решил да се присъедини към „армейците“.

Макс Ебонг: „Бях невероятно щастлив“

Ето какво каза Макс Ебонг за първия си гол с екипа на ЦСКА: „Това бе първият ми гол за ЦСКА. Беше много емоционален и важен момент за мен, защото още след първите ми мачове мога да кажа, че съм допринесъл с нещо за този клуб. Бях невероятно щастлив. Когато празнувахме гола, усетих колко радостни са и нашите фенове. Беше лудо, наистина бях толкова щастлив.

„Дойде моментът за промяна“

Обикновено бележа с крак, но през кариерата ми имам голове и с глава. Това обаче бе първото ми попадение след центриране от корнер“. Ебонг премина в ЦСКА от казахстанския Астана. Той сподели как е взел това решение: „Прекарах 6 години в Астана. За мен това бе важен период, натрупах опит в добър отбор. Сега обаче дойде моментът за промяна, исках да направя следващата крачка, вече в Европа и в един силен клуб. Тук се чувствам толкова добре, много съм щастлив, че съм на това място. Мисля, че всичко ще е окей“.

