Зеленски: Направихме много компромиси, с изборите по време на война Русия иска да се отърве от мен (ВИДЕО)

По време на контактите между САЩ и Русия руснаците повдигнаха въпроси, свързани с окупираните украински земи. Украинският президент Володимир Зеленски казва, че подобни дискусии не могат да се водят по време на война. Но дори и да се водят, Украйна трябва да е наясно с тях. В отговор на въпрос на журналиста Саймън Шустер, Зеленски обясни в интервю за The Atlantic загрижеността си, че САЩ и Русия обсъждат въпроси, свързани със суверенната територия на Украйна.

Според Зеленски, Украйна разполага с информация, че американците изграждат двустранни отношения с руснаците. „Разбираме сигнала, който американците дадоха на руснаците: нека започнем с прекратяване на войната. Подкрепяме тази позиция. Тя е справедлива. Според нас обаче те не могат да разработват проекти с тях по време на тази война. Имаме информация, че те обсъждат двустранни документи помежду си. Казах, че тези документи не трябва да включват въпроси, свързани с Украйна“, категоричен е той.

Според Зеленски обаче, не става въпрос за икономика. „Например, руснаците са се обръщали към американците относно тази или онази част от окупираната територия. И ако те изграждат отношения на нашата територия, ние определено имаме право да знаем за това“, уточни той.

Според Зеленски, руската страна е повдигнала този и други, дори по-опасни въпроси за Украйна извън контекста на преговорите. „Нека си представим, че Русия иска САЩ да признаят някаква територия под руски контрол. Не казвам, че американците ще се съгласят на това. Просто казвам, че те го искат и настояват за това. Аз съм против подобни неща. Считам ги за опасни“, обясни той.

Зеленски уточни, че подобни дискусии са опасни и за американската демокрация. Той смята, че руснаците биха могли да провокират САЩ да признаят тази или онази територия, въпреки че това е просто невъзможно. „Ако една велика държава признае временно окупирана територия, тогава мисля, че биха могли да се появят други територии, които други биха могли да се опитат да завземат със сила“, добави Зеленски.

"Направихме много компромиси"

Президентът Зеленски заяви, че Украйна е направила много компромиси, като добави, че фактът, че Путин и неговите сътрудници не са в затвора, е най-големият компромис, който светът вече е направил. Той каза, че Киев се е съгласил да подкрепи безусловно прекратяване на огъня, когато това беше предложено от президента Тръмп, но Путин отказа. Зеленски подчерта, че Украйна защитава суверенитета си от самото начало.

President Zelensky said Ukraine has made many compromises, adding that the fact Putin and his associates are not in prison is the biggest compromise the world has already made. He said Kyiv agreed to support an unconditional ceasefire when proposed by President Trump, but Putin… pic.twitter.com/SLRHzLCMIT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

За среща лице в лице с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски описа как си представя евентуална среща с руския лидер Владимир Путин и какво точно иска да му каже. „Не става въпрос за това да искам да го погледна в очите. Като цяло не ме интересуват емоции по време на среща с него. Имаме проблеми, свързани с украинската територия, които никой не може да реши днес. Политиките на различни държави позволиха на Путин да изрази мнението си по този въпрос, окупирайки земи и оправдавайки действията си. В момента само една сила е физически във война с него – Украйна“, каза той в интервю за The Atlantic.

Според него, разговорът с него може да се фокусира единствено върху прекратяването на войната. „Това означава, че разговорът ни трябва да бъде възможно най-открит. Това е просто разговор за това как да се сложи край на войната, за да не започне отново“, отбеляза Зеленски.

В интервю за Politico Зеленски каза, че Путин е в трудна позиция, като добави, че той самият може да се ръкува и е млад свободен човек. „Той няма прекалено много време. Бог да благослови да няма прекалено много време“, каза Зеленски.

President Zelensky said Putin is in a difficult position, adding that he himself can shake hands and is a young free person. “He does not have too much time. God bless not too much time,” Zelensky said. #Ukraine pic.twitter.com/4Z8lBaWv9B — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

Той отговори и на въпрос колко трудно би му било да сдържи емоциите си по време на подобна среща. „Защо трябва да бъда емоционален или безчувствен? Каква е разликата? Нашата цел е да сложим край на войната. Мисля, че той може да има различна цел. Не знаем. Не сме се срещали по време на войната. Всеки се е опитвал да направи нещо, но войната продължава. Затова, според мен, е логично да се проведе среща на лидери, които могат да обсъдят най-трудните въпроси. С кого друг мога да говоря за териториални въпроси?“, попита той.

В същото време президентът не смята, че нито едната от страните има реално желание за среща. „В крайна сметка ние сме врагове. Честно казано, никой не е изразил желание да направи това. Но необходимостта е налице. Мисля, че е правилното решение да се срещнем и да се опитаме да сложим край на войната. Американците ни питат какво мислим за идеята за такава среща. Казахме, че ще я подкрепим. Готови сме да се срещнем във всякакъв формат, освен в Москва или Беларус“, добави той.

За изборите в Украйна

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия инициира избори в Украйна по време на войната, за да се отърве от него. „Бързаме да сложим край на войната. Понасяме загуби. Преди всичко хора: войници и цивилни. Трябва да сме възможно най-близо до партньори, които могат да спрат Путин, а днес това е само Тръмп. Не виждам да правят много тези, които биха могли да направят това. А тези, които се опитват, или са неспособни, или руснаците не ги приемат насериозно. Ето защо решиха, че това е най-лесният и бърз начин да се отърват от мен. Ето защо мисля, че идеята за провеждане на избори по време на война беше, преди всичко, позиция на Русия“, каза той в интервю за The Atlantic.

Според него, по-късно е било прието от американската страна. „Не е тайна. Не обвинявам американците за нищо. Но те цитираха Ейбрахам Линкълн, който ръководеше избори по време на Американската гражданска война. Казаха: „Покажете, че сте готови!“ И аз казах: „Готов съм“, отбеляза Зеленски.

Президентът е съгласен, че следващите няколко месеца ще бъдат прозорец от възможности за Украйна да прекрати войната, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп всъщност е зает с това. „Нека това бъде моята субективна гледна точка, защото знам, че американската страна понякога се обижда, когато изразявам това конкретно мнение. Но едно нещо ми е ясно. Руснаците могат да използват това време, за да прекратят войната, докато президентът Тръмп е искрено заинтересован от това, когато това е много важно и ценно за него. „Ценно“ може да звучи твърде користолюбиво за някои хора“, обясни той.

Според него най-изгодната ситуация за Тръмп е да направи това преди междинните избори. „Това ще бъде победа за него. Да, той иска по-малко жертви. Но ако говорим като възрастни, това е просто победа за него, политическа победа“, обясни още Зеленски.

Възможността за избори в Украйна

Никой в ​​Украйна не планира да провежда избори „утре“. Това заяви първият заместник-председател на Върховната рада Александър Корниенко по време на заседание на работната група, подготвяща законодателни предложения относно спецификата на провеждането на избори през специалния период. Той добави, че работната група е била предварително разделена на седем тематични подгрупи. Шест от тях вече са започнали работа по подготовката за изборите в Украйна, докато една все още не е започнала работа по този процес.

