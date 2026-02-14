"Всичко беше унищожено": Украински части победили категорично НАТО в учение с дронове (ВИДЕО)

Украинските сили са победили обединена бойна част на НАТО по време на съвместни учения през 2025 г., включващи война с дронове, съобщава The Wall Street Journal. Според информацията, това се е случило по време на ученията „Таралеж 2025“ през май миналата година. Украинските оператори на дронове са победили обединена бойна група от няколко хиляди войници на НАТО, включително британски и естонски войници, които се опитвали да извършат механизирана атака, уточнява изданието.

Ученията „Таралеж 2025“ събраха над 16 000 войници от 12 страни от НАТО, които се обучаваха заедно с украински оператори на дронове, включително военнослужещи, временно командировани от фронтовата линия. Те са симулирали „оспорвано и пренаселено“ бойно поле с различни видове дронове. В един от тренировъчните сценарии, бойна група от няколко хиляди войници, включително войски от британската бригада и естонската дивизия, се е опитала да започне механизирана атака. Според източници обаче, те не са взели предвид, че дроновете са направили бойното поле много по-„прозрачно“. „Бойната група на НАТО просто се движеше без никакъв камуфлаж, разпъвайки палатки и бронирани машини. Всичко това беше унищожено“, спомня си един от участниците в ученията.

По време на ученията украинските военни използваха „Делта“ – съвременна украинска система за управление на бойното поле. Тя събира разузнавателна информация в реално време, използва изкуствен интелект за анализ на големи количества информация, идентифицира цели и координира ударите между командването и подразделенията. Това осигурява бърза „верига от унищожение“.

Според източници на The Wall Street Journal, едно от украинските подразделения, състоящо се от около 10 войници, е атакувало силите на НАТО. За около половин ден операторите на дронове условно са унищожили 17 бронирани машини и са нанесли 30 удара по други цели.

„Като цяло резултатите за силите на НАТО бяха „ужасни“, казва Айвар Ханиоти, координатор на безпилотните летателни системи за Естонската отбранителна лига, който ръководеше подразделение от около 100 войници „симулиран враг“, включително естонски и украински военнослужещи. Като цяло, „противниковите“ сили „успяха да унищожат два батальона за един ден“, така че „в рамките на учението те на практика загубиха бойната си способност“. Междувременно, части на НАТО „дори не стигнали до украинските оператори на дронове“.

Според Стен Рейман, бивш командир на Естонския център за военно разузнаване, който е помогнал за привличането на украински експерти по дронове в учения „Таралеж“, именно Естония е принудила партньорите си от НАТО да се изправят срещу тези слабости. Ученията също така демонстрираха как Украйна може да допринесе за паневропейската сигурност. Според него резултатите от тези учения са били „шок“ за военните лидери и личния състав.

Припомняме, че в края на януари 2026 г. стана известно, че по време на годишните зимни учения на НАТО — Joint Viking — в Северна Норвегия през 2025 г., американските войски „са се сблъскали с трудности“. Организаторите на ученията бяха принудени да помолят финландските резервисти, които играеха ролята на врага, да бъдат по-снизходителни към американците.

Какво представлява системата „Делта“?

Бойната информационна система "Делта" е изцяло украинско производство, която военните ползват за комуникация и обмен на данни за координиране на действията на различни военни части на фронта. Всъщност "Делта" представлява екосистема, съчетаваща редица модули, ключовите от които са защитено чат приложение и Deltamonitor - дигитална карта, която показва позициите на вашите и вражеските сили в реално време. Освен това, системата интегрира платформата за видеоанализ на бойното поле Vezha – с нея се излъчва видео от дронове в реално време, както и модула Target Hub за планиране и контрол на операциите на артилерийските части и частите за дронове, който позволява да се определят и задават цели и те да бъдат споделяни на цифрова карта.

Впоследствие към системата е добавен и модул за управление на операции, който позволява да се установи ефективно взаимодействие между операторите на дронове и висшето командване, да се разпределят зоните на отговорност, да се планират маршрутите и да се координират задачите на дроновете с частите за електронна война и противовъздушна отбрана. Системата може да се качи на таблет или компютър и да се ползва в полеви условия.

"Създадохме модули, които никога преди не са били използвани в НАТО. Защото никой никога не е водил толкова високотехнологични войни на територията. Например, никой не е водил бой с толкова много дронове и не е имал нужда да планира полети на дронове и да ангажира оператори", казва Елисавета Бойко, подполковник от Иновационния център на Министерството на отбраната на Украйна и ръководител на един от отделите, разработващи системата "Делта".

"В момента [сме в процес на] създаване на експортен модел за тази система", каза заместник-министърът. Тя отбеляза, че сега става въпрос за междудържавно споразумение, което показва намерението за интегриране на украинската система в армията на държавата-партньор от НАТО, чието име не се уточнява. "Делта" вече е тествана за съвместимост със системите на НАТО като част от учението CWIX.

